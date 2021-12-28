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英格蘭耶誕確診「3天暴增32萬」　佛系衛生大臣：跨年繼續

▲▼ 英國,倫敦,新冠疫情。（圖／路透）

▲英格蘭區疫情嚴重。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

Omicron肆虐，光是英格蘭地區在聖誕節連續假期3天內，通報人數就高達32萬人確診的破紀錄數字，包括在27日通報的單日9萬8515例確診，預計假期後單日通報數字可能會再增加。不過緊接而來就是新年，衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）僅表示不會再祭出任何新的防疫措施，人們必須保持謹慎。

綜合外電報導，聖誕假期3天32萬人確診數字還只限英格蘭地區，並未納入北愛爾蘭和蘇格蘭地區，在英格蘭島西部的威爾斯地區，除了節禮日（Boxing Day，聖誕節後一天）通報約5000例外，其餘確診人數也未納入。

數據顯示英格蘭地區在聖誕節當天，通報確診者共11萬3628例、節禮日10萬3558例、27日則有9萬8515例，其中英格蘭區在聖誕節的單日確診人數更是疫情以來新高。蘇格蘭地區則是在25日到27日間累計約3萬人確診，但此數據獨立於32萬的確診數字外。

賈偉德27日並未公布任何更進一步的防疫措施，代表政府給英國人的跨年夜亮了綠燈；然而一月究竟如何防疫，賈偉德僅表示人們在慶祝時應保持謹慎，而政府會在取得更多數據後再決定如何執行。

英國首相強生（Boris Johnson）則在推特上表示，政府團隊會繼續監控相關數據，也證實在跨年夜前不會有新的防疫措施，「不過，有鑑於Omicron確診病例增加，我還是呼籲各位謹慎行動。最重要的是，我呼籲大家趕緊接種第一劑、第二劑和加強針，為了你自己和家人，不要再拖了。」

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