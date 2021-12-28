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老翁「脫罩吃飯」被攻擊！女抓狂亂吐口水　網抓包：她也沒戴好

記者李振慧／綜合報導

美國達美航空一架班機有乘客為了口罩發生衝突事件，一名女乘客不滿80歲男乘客機上用餐時脫下口罩，不但瘋狂咒罵對方甚至動手打人、吐口水，然而諷刺的是她在罵人時自己也沒把口罩戴好，好不容易才被空服員制伏，下機被FBI逮捕。

事件發生在一架從佛州坦帕市飛往喬治亞州亞特蘭大市班機上，影片中可看到，女乘客康沃爾(Patricia Cornwall)自己把口罩戴在下巴上，卻大聲斥罵一名正在用餐的80歲老翁，她不斷向對方狂吼「給我戴上他X的口罩」，對方也不甘示弱回嗆要她坐下，她一怒之下竟然直接賞對方一巴掌。

當空服員靠近時，雙方繼續你來我往，後來機組人員試圖把康沃爾拉離現場，她不願意離開還對老翁吐口水，並且瘋狂大吼「你先把口罩戴上，我再戴上我的」，最後仍被多名機組人員制伏。

康沃爾的暴走影片在網路上獲得849萬人次觀看，有網友肉搜出她的身分，發現她是一名房仲，以前曾是國家美式足球聯盟(NFL)職業啦啦隊隊員。警方表示，航班當天下午6時10分順利降落在亞特蘭大機場，在現場將康沃爾逮捕後，已移交FBI拘留調查。

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