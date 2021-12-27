英女王數月內卸任？靈媒驚曝「繼任君主是他」：頂多當滿3個月

▲英國靈媒戴維斯驚曝，英女王將在數個月內卸下職務。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

經常出現在英國電視節目的靈媒戴維斯（Deborah Davies）26日預言，英國王室的生活在接下來的數個月內會發生重大變化，女王開始卸下職務、淡出人們的視野，但王儲查爾斯王子（Prince Charles）也不會當太久的國王，頂多兩三個月就會傳位。

▲靈媒戴維斯過去曾精準預言新冠疫情和菲利普親王去世。（圖／翻攝自Facebook／Deborah Davies Psychic Medium）

據《每日星報》報導，英國靈媒戴維斯過去曾精準預言新冠肺炎的爆發、菲利普親王去世等大事，因此深受英國媒體圈歡迎。她26日告訴《每日星報》，王室的運作很快就會發生巨變。儘管早已年過9旬的英女王目前還謹遵自己21歲那年許下的承諾，將終生為英國和皇室奉獻，但戴維斯表示，女王將逐步卸下職務，慢慢地淡出人們的視野。

戴維斯補充，「查爾斯王子之後會繼任國王，而卡米拉（Camilla）則會被封為正妃（Princess Consort）。我認為他和卡米拉都不是適合的人選，不過查爾斯不會當國王太久，頂多2、3個月左右，就很快地將王位傳給了兒子威廉。我不知道傳位的確切原因是什麼，我只知道不是死亡，也不是什麼特別的事，但我認為威廉是一個極好的國王人選，也會是個出色的國王。」

▲戴維斯認為，威廉王子夫婦是繼任王位的極佳人選。（圖／路透）

對比查爾斯王子，戴維斯對威廉王子（Prince William）的讚譽極高，她強調，「威廉將會是史上最好的國王、一個百分百的合適人選，就連女王也知道，威廉和凱特都是天選之人。」不過，戴維斯也指出，在王權更迭的過程可能會出現一個過渡時期，導致查爾斯必須挺身而出，「我們可能會看到一場憲法危機，就像愛德華八世那時候發生的一樣」。

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