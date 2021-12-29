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李秉穎示警：1月下旬最危險！空手道團「這途徑」染疫機率高

▲▼李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自「新聞放鞭炮」）

▲李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自「新聞放鞭炮」）

記者張乃文／台北報導

即便新冠疫苗問世，但全球疫情似乎未見曙光，相較於已經清零的台灣本土疫情，境外移入個案近來有明顯增多趨勢。中央流行疫情指揮中心專家小組成員李秉穎今受訪時也指出，這個月相當危險，但最危險時間落在1月下旬，因為屆時的返鄉人潮多，怕的就是有漏網之魚。他更憂心，還有一定比例的人尚未打疫苗，「這會提高社區感染風險。」

李秉穎今（29）接受資深媒體人周玉蔻專訪，他分析近期境外移入個案增多，可以預估這段時間返鄉人潮多，而回國的人大部分是從疫情尚未被控制的國家入境，即便打了兩、三劑疫苗，還是有輕症、傳播病毒的可能性。醫師呼籲，這段時間大家一定要嚴謹的遵守防疫規定。

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李秉穎也示警，「快到春節」那段時間會最危險，也就是下個月下旬。是否可說從現在到一月底都是「炸彈期」？他指出，就得要看境外有沒有守住，怕的就是漏網之魚，導致社區感染。醫師期盼，「最好不要有漏洞」，且百分之幾十拒打疫苗者，還是先把疫苗打足，否則會提高社區感染風險。

另外，在諸多境外移入個案中，這幾天新增的案例有13人是我國赴哈薩克比賽的空手道團，李秉穎推測，最可能是在比賽場地、環境染疫，加上飛機通常都是梅花座，假設是機上感染，未來就會出現其他案例。但他以潛伏期來看，應是登機前就感染，且選手間也不會只有機上才接觸。

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