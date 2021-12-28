空手道代表團累計13人染疫！1人還感染A型流感

記者趙于婷／台北報導

空手道亞錦賽中華代表團再增1人染疫，目前該團已累計13人確診。另外，該團染疫選手基因定序陸續出爐，總計有7人感染Omicron。指揮中心發言人莊人祥表示，未來如果有體育代表團要出國，體育署要提供快篩試劑，出現疑似症狀就可以自我採檢。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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莊人祥表示，今新增19例境外移入個案，為9例男性、10例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，分別自美國(8例，案17043、案17045-17049、案17051、案17056)、瑞士(案17044)、寮國(案17050)、越南(案17052)、柬埔寨(案17053)、加拿大(2例，案17054、案17061)、哈薩克(案17055)、香港(案17057)、中國(案17058)及土耳其(2例，案17059、案17060)入境，入境日介於今(2021)年12月14日至12月26日。

該代表團今年11月就出國，染疫13位中有2位只接種一劑疫苗，其餘都有打兩劑疫苗，但當初還沒有第三劑間隔四個月的需求。莊人祥表示，未來如果是需要出國久待，ACIP也會討論看看是否可以提早接種，另外，其中也有1人確診A型流感，之後也會提供公費流感疫苗。

目前台灣累計4,901,375例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,882,616例排除)，其中16,950例確診，分別為2,296例境外移入，14,600例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。