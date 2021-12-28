警告疫區人員「化成灰才能回來」！官員嗆：全體村民找你麻煩

▲近日雲南昆明的呈貢區疫情嚴重。（示意圖／CFP）



記者柯振中／綜合報導

雲南省昆明市近日疫情嚴重，轄下的呈貢區更是出現多起疫情案例。對此，有大陸網友爆料，雲南鎮雄縣羅坎鎮麻地村的支部書記在通訊群組裡要求，若從想從疫區，除非「化成灰」，否則一律不准進入，連隔離都不行，無論是誰進來、誰放進來，全體村民都會去找麻煩。

根據《鳳凰網》報導，有網友28日爆料，這名付姓村支部書記在群組裡面要求，凡是呈貢區來人，一律不准進村，就算是來隔離也不行，「誰放進來、誰進來，全體村民找他麻煩，只有化了灰的才能回來。」

▼陸官員嗆聲「疫區人員化成灰才能回來」。（圖／翻攝《鳳凰網》）



消息曝光後，引起當地村民質疑，若真的在外打工，過年的時候也不能回來，只能死了才回家嗎？對此，鎮雄縣府的工作人員則說，若想從呈貢區回來，需要提前5天向街道處報備，再準備48小時內的和酸報告，回到縣內後，再進行居家隔離或集中隔離，並再次接受和酸檢測，就能進到縣裡，但非必要還是別從呈貢區回來，「是很危險的，沒人能保證真的安全。」

對於這項消息，鎮雄縣宣傳部的工作人員則說，對該名支部書記說的話並不了解，目前正在進一步釐清，還沒看到全部的對話紀錄，不便做出回應。

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