空手道團13人染疫！莊人祥分析原因「將討論代表團第3劑間隔縮短」

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

我國赴哈薩克比賽的空手道團員染疫擴大，全團22人目前已經有13人確診。指揮中心昨天與體育署進行相關檢討，後續將提ACIP討論出國選手代表團第三劑疫苗接種間隔是否縮短。

指揮中心指出，該團為22人前往哈薩克進行空手道競賽，返國都在集中檢疫所完成14天檢疫，26日確認11人檢驗陽性，昨天與今天各有1人確診，到目前為止已經有13人染疫，而且當中有7人已經確認感染Omicron變異株。

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目前為止從哈薩克返國空手道團包含香港、日本、泰國都有成員確診，香港和台灣確認有人染Omicron，但哈薩克境內目前尚無Omicron個案，有媒體提問可能感染源因。莊人祥表示，哈薩克沒有通報Omicron，可能牽涉到有無檢驗定序安排，由於賽事成員來自各個國家，正值Omicron發生期間，可能因為各國選手到哈薩克互相傳播，也不一定是在當地感染，怎麼傳播不是太清楚，但是代表團和其他選手一起訓練、近身比賽等，都是有可能傳染的途徑。

至於體育代表團出賽相關檢討，莊人祥說，指揮官陳時中昨天有跟體育署人員針對這次出國比賽的部分進行討論，而當地整體防疫、採檢流程還需釐清，正請代表團提供相關資訊給體育署彙整。

初步也針對未來體育代表團出國提出幾項建議，包含提供快篩試劑給代表團出國使用，及早偵測疫情；至於疫苗接種部分，莊人祥也提到，目前13人確診僅有2人是接種1劑，其它人都完整接種兩劑，最早在7月時完成，出國時11月間隔4個月，所以也不符現行第三劑間隔5個月規範。而體育代表團第三劑疫苗間隔是否提前，會提ACIP討論；另這次也有發現有團員檢驗出A型流感，未來也會提供公費A流疫苗。