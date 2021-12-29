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快訊／休傑克曼「突破性感染」確診！　月初才打第3劑疫苗

文／中央社記者尹俊傑紐約28日專電

COVID-19新變異病毒株Omicron迅速傳播之際，近期在紐約百老匯演出的影星休傑克曼今天公布自己確診，出現喉嚨癢、流鼻涕等類似感冒的症狀，病情尚無大礙。

休傑克曼（Hugh Jackman）領銜的新版「歡樂音樂妙無窮」（The Music Man）上週起試演，隨即被COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情打亂。女主角薩頓福斯特（Sutton Foster）23日因感染COVID-19而缺席，休傑克曼盛讚臨危受命的預備演員表現傑出，如今換成他必須休養一段時間。

▲▼休傑克曼,Hugh Jackman。（圖／路透社）

▲休傑克曼(Hugh Jackman)。（圖／路透社）

休傑克曼透過社群媒體推特（Twitter）與Instagram公布自己今天上午確診COVID-19的消息。

他在影片中戴著黑色口罩說：「我的症狀像感冒，喉嚨發癢而且有流鼻涕，但身體感覺還不差。我會盡所能快點康復，只要一解除隔離，我就會重回舞台演出。」

休傑克曼在影片結尾呼籲各界「保持安全、保持健康、心存善念」。

▲▼休傑克曼（Hugh Jackman）宣布自己確診。（圖／翻攝推特／@RealHughJackman）

▲休傑克曼（Hugh Jackman）宣布自己確診。（圖／翻攝推特／@RealHughJackman）

COVID-19大流行近兩年來，湯姆漢克斯（Tom Hanks）、巨石強森（Dwayne Johnson）、羅伯派汀森（Robert Pattinson）等知名影星相繼確診，休傑克曼在Omicron變異株導致疫情回溫時成為最新一位因染疫而工作中斷的明星。

值得注意的是，休傑克曼5日才公布自己打了COVID-19疫苗加強針，是Omicron變異株迅速傳播下另一起突破性感染病例。

53歲的休傑克曼以「X戰警」（X-Men）系列電影走紅影壇，與結褵25年的妻子黛博拉-李佛尼斯（Deborra-Lee Furness）定居紐約市。

兩度獲東尼獎的他近幾個月努力為新版「歡樂音樂妙無窮」排練。這齣在冬季花園劇院（Winter Garden Theatre）上演的音樂劇籌備階段就受COVID-19疫情影響，延宕多時，耶誕檔期試演場次又因突破性感染頻傳而取消，明年2月10日能否順利首演變數猶存。

百老匯曾因COVID-19大流行而熄燈一年半，9月陸續恢復演出。但紐約近期疫情迅速惡化，「漢密爾頓」（Hamilton）、「獅子王」（The Lion King）、「哈利波特與被詛咒的孩子」（Harry Potter and the Cursed Child）等10幾齣作品都因Omicron變異株肆虐而取消多場演出。

 

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