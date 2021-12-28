育賢國中66歲校慶　全新海藍跑道、跳色籃球場啟用

▲林智堅表示看到育賢國中的改變，自己和校長一樣感動。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

66歲育賢國中2年內逐步完成8大校內工程，其中操場、運動場已逾20年未整修，市府投入2,207萬元改造，大幅改變原有校園地貌，將操場移建至校園中央，並換裝海藍色跑道，與天空形成呼應，全新中央大草坪運動場、跳色籃球場也整建完工，成為育賢國中新校園運動最後一片拼圖，也是育賢國中66周年最好禮物。今（28）日舉辦運動場啟用，新竹市長林智堅直言自己和校長一樣感動，表示育賢的孩子非常幸福，校園有寬敞的運動環境，讓孩童在校園盡情奔跑，擁有強健體魄並降低求學壓力。

林智堅表示，校長是培育孩子的靈魂人物，育賢國中大尺度翻修整理，中間有很多挑戰，校長仍鍥而不捨地爭取，就為了給孩子更好環境，每件事情都是大公無私，每當看到育賢國中的改變，自己和校長一樣感動。

林智堅說，上任來特別重視3項教育工作，品格教育、新校園運動、運動，尤其是運動，過去升學主義必須犧牲體育課時間，直到自己有了孩子後，發現身體健康比什麼都重要，期待校園有寬敞的運動環境，讓孩童在校園盡情奔跑，擁有強健體魄並降低求學壓力，相信育賢的孩童非常幸福。

最後，他也強調，如果對城市未來發展更好、對下一代生活更好，新竹值得擁好更好的資源與建設，大新竹合併升格有必要，且是唯一途徑。

校長黃淑文感動地說，終於看見夢想校園藍圖成真，孩童進到校園不過3年，努力在2年半完成整體校園改建，當操場圍籬打開前，她看見體育組長帶著孩子走來走去，拿起手機把那幕景象拍了下來，感受到父子心情雀躍，看在她眼裡非常感動，一路走來不容易。

黃淑文感謝市府團隊努力推動，才有今天的成果，並引用林智堅市長所說：「育賢國中用脫胎換骨還不足以形容，是創造了老校新生的奇蹟」。

八年級學生陳昱欣見證學校操場開挖到完成，驚喜地說「操場顏色與天空連成一片，彷彿置身大海，每當心情不好或壓力很大時，看到操場心情就好了。」；八年級沈驛嘉也說：「綠油油的草皮配上優美的藍色跑道，視覺上令人心曠神怡，能夠擁有如此美麗的操場好幸福！」

教育處指出，育賢國中操場已有20年未整修，老舊PU跑道鋪面破損、易積水、龜裂，且草坪凹凸不平，孩童們容易受傷，市府投入2,207萬元進行改建，並新建籃球場，今日完工啟用，成為育賢國中新校園運動最後一片拼圖。

教育處說明，育賢國中自105年學年起，規畫大規模校園改造，108年底完成創校來首度擁有的環校景觀通學步道，109年完成四合一新育英樓校舍、游學館及舞韻樓外觀整修工程，今年4月完成輔導樓、育英樓及家政樓拆除，新建教職員地下停車場和籃球場，並打開育賢與陽光國小視覺藩籬，今日運動場完工啟用，為育賢國中整體校園改建最後一哩路。

教育處指出，育賢國中整體校園改造榮獲2021國家卓越建設獎最佳環境文化類金質獎，2021全國校園建築景觀類建築園冶獎，景觀通學步道更榮獲2020全國馬路好行「優良」獎項等三項大獎。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導