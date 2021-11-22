竹市光武國中校長林茂成　獲教育奧斯卡獎肯定

▲光武國中校長林茂成首創出「法拉第少年自然探索課程」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

教育界最高榮譽「110年度教學卓越暨校長卓越領導獎」近日揭曉，光武國中校長林茂成首創出「法拉第少年自然探索課程」，帶領學生們走出教室，從溯溪、單車、登山、科展等活動學習，讓學生擁有不同於學業成就感，更學習解決問題、團隊合作等精神。在他帶領下，光武國中課程更加多元有趣，他也榮獲校長領導卓越獎肯定。另外，陽光國小以「陽光好滋味」TASTE教學方案，結合食農、閱讀、環境等領域，讓學生多元學習，同樣獲得卓越銀質獎。

新竹市長林智堅表示，新竹市每年投入教育經費占總預算4成以上，天下雜誌2021幸福城市大調查新竹市的文教力居非六都第一，感謝各校校長與教師，攜手打造優質學習成長環境，共創知識遊樂地。

「110年度校長領導卓越獎」全國僅20位獲獎，國中組僅5位，新竹市光武國中林茂成校長名列其一。

林茂成從擔任生教組長起就推動「法拉第少年自然探索課程」，他說，國中生正值青春期，他們需要肯定與成就感，但很多孩子們在學業上沒有成就感，被逼著寫考卷，他們不得不逃。他曾經也用過激烈方法，如將圍牆塗油等，不讓孩子出去校園。

林茂成說，孩子在學校沒有成就感，就他們出去尋找，這群孩子「勇敢也願意冒險」，他就帶著他們到大自然探索學習，沒想到孩子們改變很大，不僅有成就感還會互相幫忙，他便開啟四季探索課程。課程更獲邀美國、法國邀訪分享，光武國中招生數也不斷成長。

「一將功成萬骨枯」，林茂成校長笑說，校長領導卓越獎屬於教師團隊、家長，他感謝老師們願意用不同視角對待學生，他也感謝家長們認同多元發展、非一味升學教學理念。探索學習並非立竿見影，謝謝大家願意相信學校。

針對國中學生三年後要真實面對的會考、升學挑戰，林茂成校長說，探索體驗將啟發學生學習興趣等，更可從挫折中學習分析，當然面對考試更能游刃有餘。

另外，陽光國小以「陽光好滋味」教學方案獲得教學卓越銀質獎，陽光國小希望學生透過五感覺知、探索體驗、身體力行的學習過程，並以TASTE嘗試(Trying)、分析(Analyzing)、研究(Studying)、思考(Thinking)、參與(Engaging)，包含，科學、食農、美術，帶給學生最多元教育。

四年級冬陽班蔡昀霏同學曾經參與四季好時光課程，有感而發的說：「這課程讓我能學習認真澆水、拔草，和植物聊天期待他快快長大，現在也逐漸喜歡上小黃瓜和番茄酸甜的味道了。」另一位五年級樂善圓班的陳羿穎同學則開懷甜蜜地說：「這課程讓我可以用真的相機記錄美好的事物，畢業以後可以成為一輩子的甜蜜回憶。」

教育處表示，教育有賴耐心點滴累積與無悔持續不斷的努力，從本市榮獲卓越教學的陽光國小及卓越領導的林茂成校長身上，可以看見教育人對於教育志業的無悔奉獻精神。