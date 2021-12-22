　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

創校62年最大改造　茄苳國小全新多功能風雨教室動土

▲茄苳國小舉辦老舊風雨教室拆除重建工程動土典禮。（圖／新竹市政府提供）

▲茄苳國小舉辦老舊風雨教室拆除重建工程動土典禮。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市府投入6055萬元進行茄苳國小老舊風雨教室拆除重建工程，由新銳建築師林柏陽操刀，打造漂浮在山間的精靈，要做山坡上最美、空間通透的多功能風雨教室，可邊打球邊看林蔭美景，還有全新露營廣場與遊戲土坡。新竹市長林智堅表示，茄苳國小全校僅8班，他上任以來投入逾1億元改善校園軟硬體設施，此次工程是創校62年來最大改造，孩子不只可在這上體育課、表藝課，還可辦活動，預計明（111）年底完工。

今（22）日上午茄苳國小舉辦老舊風雨教室拆除重建工程動土典禮，新竹市副市長沈慧虹代表出席。她指出，茄苳國小在我們都會的邊緣原野的核心，今天茄苳有機會做校園整體規劃，對風、雨、陽光、師生需求做整體思考，我們更考量山坡地的水土保持，期望打造好使用、好維管的校園空間，茄苳教出來的孩子純樸可愛又認真，只要是在新竹市的孩子，林智堅市長就不會放棄，要讓孩子快樂長大，也要感謝議會的支持，議長說只要是給新竹市孩子的公共建設，都願意支持。該工程也是老舊校舍重建重要的一塊拼圖，顯示市府照顧學校從市區到郊區不遺餘力，我們要讓孩子感受在大自然奔跑的感覺，打造遍佈新竹的知識遊樂地。

教育處表示，該風雨教室興建於79年，是一座室內綜合球場，而今因校舍老舊、耐震係數較低、動線不良、設施不足，經市府決定拆除重建。全新多功能風雨教室內有一座綜合球場、廁所、淋浴設備與無障礙設施，林柏陽建築師設計團隊結合校園豐富生態環境，並順應高低差，以鋼構及PC中空板為主要建材，讓學生在室內活動也可清楚看見戶外林蔭美景。加上乾式砌石營造自然感，全新多功能教室整體視覺通透，還在球場外綠蔭處打造露營廣場，透過遊戲土坡降低風雨教室的壓迫感，新設階梯與通道連結操場及校園環境，讓整體環境動線更順暢。

茄苳國小校長謝佳曄指出，等待是為了更好的未來，原風雨教室位於校園最後方，連接校園的通道狹小，大型機具無法進入，缺乏廁所與無障礙設施，建物也因老舊常漏水，造成使用不便，感謝市府推動新校園運動讓風雨教室脫胎換骨，更將整體校園納入規劃，並聽取老師、家長、學生及專家意見，為孩子打造友善安全、兼具美學的多功能活動場地。

教育處代理處長沈靜濤表示，林智堅市長上任來補助茄苳國小環境改善總經費超過1億，包括籃球場整修、圖書館整修、運動場改建、茄苳附設幼兒園暨市民活動中心聯合大樓新建、老舊廁所改善、教學大樓前庭改善、遊戲場整修等，加上此次老舊校舍拆除重建，讓茄苳國小整體環境煥然一新，孩子有更好、更安全的學習環境，讓家長安心、學生開心。

►神級保暖「石墨烯襪＋毯子」打5折！

ET快訊
「好市多神物」24年凍漲驚呆　內行引誘成功：都衝著它辦卡
4大疫苗+混打副作用比較出爐！　第2劑「這組合」最不舒服
被老公寵上天！「嫁最好的女星」網一致點名她：婆婆也當女兒在疼
Yumi吞藥「PO危重症急診單」有用意？　律師揪1疑點：很不
快訊／大新竹合併機會大增！　蔡英文首度表態力挺

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

黃偉哲顧生態護水雉！　期許建立民生與生態平衡點創雙贏

新北女回台東找媽媽迷途車站徘徊　警耐心安撫護送返家

台南市「眾望所歸薪希望」徵才活動　 求職民眾踴躍

玉山死亡鼬獾驗出狂犬病毒　玉管處籲遊客保持安全距離、禁帶貓犬

嘉蘭國小新建幼兒園園舍　明年10月完工

知本溫泉區龍馬大道明春開工　饒慶鈴:積極爭取全縣生活圈計畫提升道路品質

北台灣最大身心障礙者就業綜合大樓　明年1月啟動服務

創校62年最大改造　茄苳國小全新多功能風雨教室動土

馬祖人不習慣用月曆？　八德區公所推「桃園－馬祖文化日曆」

安泰醫院「幼兒專責醫師」育兒講座　有吃有玩寶貝樂開懷

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

巨鼠入侵！2歲童熟睡「身體被爬」 下秒鑽枕頭上...嬤驚醒秒彈出被窩

《全明星3》接力激戰！徐謀俊狂奔逆轉戰局　王子再展飛毛腿...艾薇首棒被超前自責哭了

《惡吻》家族合體！唐從聖遲到被猛虧　直樹爸「看過鄭元暢節目」結果糗了XD

黃偉哲顧生態護水雉！　期許建立民生與生態平衡點創雙贏

新北女回台東找媽媽迷途車站徘徊　警耐心安撫護送返家

台南市「眾望所歸薪希望」徵才活動　 求職民眾踴躍

玉山死亡鼬獾驗出狂犬病毒　玉管處籲遊客保持安全距離、禁帶貓犬

嘉蘭國小新建幼兒園園舍　明年10月完工

知本溫泉區龍馬大道明春開工　饒慶鈴:積極爭取全縣生活圈計畫提升道路品質

北台灣最大身心障礙者就業綜合大樓　明年1月啟動服務

創校62年最大改造　茄苳國小全新多功能風雨教室動土

馬祖人不習慣用月曆？　八德區公所推「桃園－馬祖文化日曆」

安泰醫院「幼兒專責醫師」育兒講座　有吃有玩寶貝樂開懷

李佳穎曝「人生低落期」走路都在哭　陽光爸突罹癌：他是我的巨人

李凱威、劉基鴻最快明年可旅外　徐若熙要等到2023年

北高行撤銷NCC否決凱擘移頻《壹電視新聞》　陳耀祥：侵害行政權

遼寧號艦隊西太平洋演練　日防衛省公佈「殲15起降演練」照片

前隊友尚波特：詹皇知道自己毀了籃球　揭湖人一哥假摔原因

黃偉哲顧生態護水雉！　期許建立民生與生態平衡點創雙贏

敬老金法律案「只為發錢」　北市府：議會僭越行政權

新北女回台東找媽媽迷途車站徘徊　警耐心安撫護送返家

WHO建議「免疫功能低下」患者　可接種第3劑Novavax疫苗

5G吃到飽1399元被酸太貴　遠傳總座：退休前下架吃到飽費率

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

地方熱門新聞

中壢財神大樓更新會成立　加速推動都更

年輕媽載2歲嬰「4貼」擦撞倒地　幸無大礙

唐鳳勉台南「開放政府」參與貢獻

機車騎士疑遭落石擊中　後車目睹急倒退

迎虎年桃園「環境清潔週」　明年1/24日展開

雲林警暖心過冬至　台西警分局團圓吃湯圓

秦偉警官父病逝　是白色恐怖受難者高一生女婿

雲林虎科大等三校聯合聖誕晚會12/23重磅登場

中原大學「首爾國際發明展」　贏大滿貫

她找不到媽媽情緒險失控　2警助母女團圓

戴面具行搶銀行　瑞芳警攔截圍捕演練

國中女愛車不見　警3天尋獲她感動落淚

桃園四大公投成功　藍營拱他選2022

切割原石詐騙新伎倆

更多熱門

相關新聞

「如果風看得見」　獲金點設計獎

「如果風看得見」　獲金點設計獎

新竹市再獲國際大獎肯定，2021金點設計獎近期公布全球設計得獎名單，新竹市與美感細胞合作研發國小教材「如果風看得見」，從全球17地，2706件作品中，拿下2021金點設計獎標章認證。新竹市長林智堅表示，新竹市將設計力導入市政，不僅在硬體上推出新校園運動，更打造最好玩的科學書「如果風看得見」，讓學生從繪本、手作等，來學習生活中的自然科學。

竹市第一座「數位愛的書庫」

竹市第一座「數位愛的書庫」

全運會竹市代表隊獲4金7銀8銅　林智堅頒獎勵金

全運會竹市代表隊獲4金7銀8銅　林智堅頒獎勵金

光武校長林茂成獲教育奧斯卡獎

光武校長林茂成獲教育奧斯卡獎

106歲竹市民富國小　通學步道開工

106歲竹市民富國小　通學步道開工

關鍵字：

新竹市教育處

讀者迴響

熱門新聞

快訊／網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生

李靚蕾爆「電影院女友」是張惠妹！散場當眾抓猴

他嗆蕾神「狂影射很煩！拿證據」　遭一面倒回3字

Yumi爆輕生「洗胃搶救」現場照曝！

張惠妹崩潰大哭！王力宏冷暴力「絕情分手爛招曝」

王力宏「子彈都準備好了」道歉內幕曝

李靚蕾「替黑范夫妻澄清」引熱議！　陳建州回應了

快訊／遭李靚蕾二度影射　徐若瑄火大發文

遭拋棄山上！牠見救命稻草秒飛奔

張惠妹慘遇絕情郎！王力宏PO家人合照只修掉她

By2妹Yumi輕生爆是假的！醫護怒轟「她自己掛急診」

Yumi閨蜜007「5點嗆爆李靚蕾」！

福原愛爆新戀情！小5歲男友正是「橫濱偷情高帥男」

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

爆Yumi吞藥輕生譙王力宏…PO文者被猜「By2姐姐」

更多

最夯影音

更多
王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」
誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面