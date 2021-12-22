創校62年最大改造　茄苳國小全新多功能風雨教室動土

▲茄苳國小舉辦老舊風雨教室拆除重建工程動土典禮。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市府投入6055萬元進行茄苳國小老舊風雨教室拆除重建工程，由新銳建築師林柏陽操刀，打造漂浮在山間的精靈，要做山坡上最美、空間通透的多功能風雨教室，可邊打球邊看林蔭美景，還有全新露營廣場與遊戲土坡。新竹市長林智堅表示，茄苳國小全校僅8班，他上任以來投入逾1億元改善校園軟硬體設施，此次工程是創校62年來最大改造，孩子不只可在這上體育課、表藝課，還可辦活動，預計明（111）年底完工。

今（22）日上午茄苳國小舉辦老舊風雨教室拆除重建工程動土典禮，新竹市副市長沈慧虹代表出席。她指出，茄苳國小在我們都會的邊緣原野的核心，今天茄苳有機會做校園整體規劃，對風、雨、陽光、師生需求做整體思考，我們更考量山坡地的水土保持，期望打造好使用、好維管的校園空間，茄苳教出來的孩子純樸可愛又認真，只要是在新竹市的孩子，林智堅市長就不會放棄，要讓孩子快樂長大，也要感謝議會的支持，議長說只要是給新竹市孩子的公共建設，都願意支持。該工程也是老舊校舍重建重要的一塊拼圖，顯示市府照顧學校從市區到郊區不遺餘力，我們要讓孩子感受在大自然奔跑的感覺，打造遍佈新竹的知識遊樂地。

教育處表示，該風雨教室興建於79年，是一座室內綜合球場，而今因校舍老舊、耐震係數較低、動線不良、設施不足，經市府決定拆除重建。全新多功能風雨教室內有一座綜合球場、廁所、淋浴設備與無障礙設施，林柏陽建築師設計團隊結合校園豐富生態環境，並順應高低差，以鋼構及PC中空板為主要建材，讓學生在室內活動也可清楚看見戶外林蔭美景。加上乾式砌石營造自然感，全新多功能教室整體視覺通透，還在球場外綠蔭處打造露營廣場，透過遊戲土坡降低風雨教室的壓迫感，新設階梯與通道連結操場及校園環境，讓整體環境動線更順暢。

茄苳國小校長謝佳曄指出，等待是為了更好的未來，原風雨教室位於校園最後方，連接校園的通道狹小，大型機具無法進入，缺乏廁所與無障礙設施，建物也因老舊常漏水，造成使用不便，感謝市府推動新校園運動讓風雨教室脫胎換骨，更將整體校園納入規劃，並聽取老師、家長、學生及專家意見，為孩子打造友善安全、兼具美學的多功能活動場地。

教育處代理處長沈靜濤表示，林智堅市長上任來補助茄苳國小環境改善總經費超過1億，包括籃球場整修、圖書館整修、運動場改建、茄苳附設幼兒園暨市民活動中心聯合大樓新建、老舊廁所改善、教學大樓前庭改善、遊戲場整修等，加上此次老舊校舍拆除重建，讓茄苳國小整體環境煥然一新，孩子有更好、更安全的學習環境，讓家長安心、學生開心。