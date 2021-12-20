竹市美感教育獲肯定 「如果風看得見」獲金點設計獎標章

▲新竹市長林智堅開箱「如果風看得見」(此為資料照)。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市再獲國際大獎肯定，2021金點設計獎近期公布全球設計得獎名單，新竹市與美感細胞合作研發國小教材「如果風看得見」，從全球17地，2706件作品中，拿下2021金點設計獎標章認證。新竹市長林智堅表示，新竹市將設計力導入市政，不僅在硬體上推出新校園運動，更打造最好玩的科學書「如果風看得見」，讓學生從繪本、手作等，來學習生活中的自然科學。

金點設計獎已有39年歷史，每年表揚華人屆傑出的創新設計產品與作品，該獎每年吸引來自世界各地優秀人才角逐。新竹市府表示，「如果風看得見」一套三冊，皆為雙封面，目前國小1年級至6年級學生都將共享此本書。該書以市鳥喜鵲在新竹市探索為背景，在新竹空軍基地、香山風力發電等，學習風的科技應用等。該書融合自然科學、鄉土教育，盼增加學生學習快樂。

林智堅表示，新竹市是年輕城市，18歲以下孩子比例極高，市府推出新校園運動，讓孩子在兼具美感、安全、創新校園學習，更盼藉由環境，培養孩子對空間、環境敏銳度。不只硬體改革，他發起教材「革命」，「如果風看得見」為文學、藝術、科學的跨域繪本書，以新竹特色「風」為內容，用最簡單好懂的語言，讓孩子認識風的原理。

「如果風看得見」一書也獲得竹市師生喜愛，陽光國小張慧真主任表示，該書讓孩子更能理解自然課本所說「空氣的流動」，比如「風在竹林有悉悉簌簌的聲音」，再搭配書籍手作，對風有更深一層的認識。

編輯群之一的香山國小校長顏美禎表示，這本書還可用在植物的繁衍、交通工具及空氣的流動等自然課堂中。

陽光國小三年級王姓學生說，風原來無所不在，飛機起飛、有翅種子、風箏等等都是透過對流才能飛向天空，也第一次知道白努利原理這麼有趣。

教育處指出，科學不應該只是書本上枯燥乏味的文字而已，必須能接地氣，整合其他領域的知識，解決生活中會遇見的問題，「如果風看得見」專屬於新竹孩子，透過繪本故事引發孩子的好奇心，搭配操作本製作好玩的科學道具，將科學及創意實踐在生活學習中。

教育處代理處長沈靜濤表示，「如果風看得見」符合108課綱科技領域素養導向教育，將原本深奧的科學原理以淺顯易懂的方式，讓孩子更了解新竹地理特色及科學知識，讓科普教育向下扎根，這套科學讀物共印製5000冊，作為各國小學生的補充教材。