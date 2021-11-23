全運會竹市代表隊獲4金7銀8銅　林智堅頒獎勵金

▲新竹市長林智堅今（23）日親自接見金牌選手。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

110年全國運動會圓滿落幕，新竹市代表隊勇奪4金7銀8銅好成績，其中陳怡瑄在女子組射箭複合弓個人賽拿下三連霸、陳念琴在女子組拳擊75公斤級也拿下二連霸、男子組田徑20公里競走許嘉維更破大會紀錄，成為首位本土突破90分鐘大關的選手，另外杜柏緯則在男子組拳擊52公斤級也拿下金牌。新竹市長林智堅今（23）日親自接見金牌選手，感謝選手在運動場上努力不懈與無私的奉獻，並致贈獎勵金給予鼓勵，本次共發放獎金新台幣780萬元，直言：「一起做熱愛運動的孩子們最佳後盾！」

林智堅表示，全運會拿下這樣的佳績，感到非常榮耀，特別感謝教練們長時間陪伴孩子，在運動賽事這條路上，既孤獨又辛苦，透過一次又一次的訓練，才能在比賽當中有如此亮眼的成績，「競技場上就是不斷不斷累積，成為下次比賽很重要的經驗值，運動殿堂上跟全國比賽，沒有幸運。」

林智堅說，竹市這幾年來重視運動養成，不僅在校園大尺度改造操場及運動環境，師資上也持續向中央來爭取，讓專任運動教練進到校園給予孩子更好的協助，這幾年在運動賽事上看到了亮眼的成果，不論拳擊、射箭、游泳、田徑，甚至棒球、足球等，不只希望孩子養成閱讀習慣，更希望孩子擁有強健的體魄，運動養成非常重要，期盼在市府的協助、教練的支持、選手的努力下，未來有更亮眼的成績，一起做這些熱愛運動孩子的最佳後盾。

「拳擊女王」陳念琴今年東奧闖入八強，創下個人最佳成績，跪吻在擂台場地畫面令人動容，本屆全運會奪下女子組拳擊75公斤級二連霸金牌。她今日分享奪牌心情，站在運動最高殿堂時，大家都是站在背後默默幫助她，進入場地後成為學長姊，今天再回到競技場上幫助學弟妹，感受到傳承的重要，盼未來也能把學弟妹推上舞台。前陣子挺過抗癌艱辛的她，下月將出賽拳擊世錦賽，盼市民繼續為陳念琴加油。

「拳擊小將」杜柏緯表示，當下心情非常緊張，因疫情緣故已經很久沒有赴重大比賽，擔心自己練習不夠，進入擂台後才發現自己狀態不錯，連幾場下來打得非常漂亮，感謝教練與學弟妹的加油支持，才能打出如此好的成績，也打出了自信。

突破大會紀錄的田徑選手許嘉維，同時也是1萬公尺競走的全國紀錄保持人，他表示自己準備了非常久，當時希望達標亞運，讓台灣更重視這個項目，「我辛苦一點，學弟妹可以舒服一點」，可惜後面4公里掉速，無法依原訂配速達標亞運參賽標準，認為自己尚有要努力的空間，心理滿滿遺憾，「如果天氣涼一點、下一點雨，或許我就能達標亞運成績」。

教育處指出，全國運動會是國家最高等級的競技運動會，本市共有265名選手及教練組成代表隊，參加田徑、拳擊、射箭等共23項亞奧運項目，本屆共獲4金7銀8銅，其中1項破大會紀錄，足見各項目培訓有成，其中以拳擊項目獲得2金1銀5銅表現最為亮眼，創下有史以來最佳成績。

教育處說明，本屆全運會共發放獎金新台幣780萬2000元，獲前8名選手皆有獎勵金，個人賽金牌獎金25萬元、銀牌18萬元、銅牌10萬元；團體賽金牌18萬元、銀牌10萬元、銅牌8萬元；破大會紀錄獎金5萬元、破全國紀錄2萬元；連霸二次獎金10萬元、三次15萬元。期待選手再接再厲，為竹市再創佳績，也盼未來辦理更多元賽事，讓更多選手有表現機會。