　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市第一座「數位愛的書庫」在虎林國中　最棒的耶誕禮物

▲新竹市第一座數位愛的書庫於虎林國中成立。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市第一座數位愛的書庫於虎林國中成立。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市第1座，也是繼全台26座數位愛的書庫在虎林國中正式揭牌啟用，由台灣閱讀文化基金會致贈30臺閱讀平板，今（15）由新竹市副市長沈慧虹及基金會董事曾志朗共同見證下正式揭牌啟用。新竹市長林智堅表示，感謝台灣閱讀文化基金會致力社會公益，推動閱讀教育不遺餘力，自上任以來已投入近3千萬元設置7所學校社區共讀站，更投入超過8億元以「知識峽谷」重新打造新竹市總圖書館，讓全體市民都可享受優質的圖書環境。

沈慧虹表示，感謝社區學校攜手推廣、感謝基金會與曾部長，我們也要感謝民間企業支持教育，對新竹物流來說，整個大新竹都是服務範圍，再遠的新竹偏鄉也要把書送到，教育要平權，從培養孩子的認知能力開始，數位也串起親子溝通的契機，讓我們一起努力縮短教育差距，讓教育平權、生活平權、交通平權，未來大新竹有輕軌，孩子就有多一點時間學習，多一點時間與家人相處。感謝基金會選擇新竹市非位於市區的虎林國中做為愛的出發點，感謝虎林的老師、團隊，讓閱讀沒有邊界。我們知道培養市民們的閱讀習慣，是城市持續進步的引擎，新竹市持續推動閱讀磐石、閱讀推手等友善閱讀政策，將閱讀與書香深耕新竹市每個角落。同時市府逐年充實全市國民中小學（含國立學校）圖書館藏書量，自林智堅市長上任以來，投入超過4千萬元補助學校充實圖書館藏量，從校園空間建置到閱讀活動推廣，同時著力硬體與軟體建設，營造「閱讀、悅讀」的書香城市。

台灣閱讀文化基金會曾志朗董事說，有一次跟著新竹物流送書到新竹偏鄉，司機說再遠也要送到，讓人非常感動。台灣閱讀文化基金會自95年起推動「愛的書庫」，將紙本共讀書籍送到臺灣各地的各個學習場域；自從中研院推動數位典藏，107年起發起「數位愛的書庫」計畫，從紙本到數位（全國現有設置300多座「愛的書庫」、26座數位愛的書庫學校），創造了五千多萬閱讀人次，讓閱讀成為一件簡單而幸福的事。

教育處代理處長沈靜濤表示，科技的發展與疫情的衝擊，「數位」已經成了教學的新趨勢，而重視思辨力的「閱讀」，更是影響著台灣未來的競爭力！在政府、民間企業及學校等三方的合作之下，閱讀教育的推動力道更強大，讓數位變革為教育注入源頭活水，不僅顛覆紙本教學的框架，也讓學習變得好好玩！

虎林國中謝大才校長表示，新竹市「數位愛的書庫」結合數位技科及民間公益資源，提供平板電腦讓閱讀的範疇推展到無遠弗屆的數位資源，教師能多元取材，還能靈活運用APP以及線上寫作等資源，校內的社區圖書館也由里長帶著社區居民來共同經營，變幻出更吸引人的閱讀教與學！

今年於虎林國中成立新竹市第一座數位愛的書庫，同時，搭配計畫所提供的30臺平板設備及3臺充電箱，並將陸續規劃新竹市教師培訓課程，以協助教師認識數位閱讀的新世界，讓閱讀教學有了更多的可能。

教育處表示，「數位」已是教育不可或缺的助力，滑世代孩子學習的樣貌與過去也大不相同。而「閱讀」更是台灣不可忽略的核心素養，期待在融合數位與閱讀的教學中，能迸發更多創意的火花，感謝基金會和捐贈單位熱心教育，為師生提供優質的教學環境。

►就是這件了！送男友當禮物

ET快訊
曾認偷約王思佳前男友！　賴薇如被嗆綠茶婊回擊
快訊／Ct值12女曾去這間超商！　員工採檢曝
連2人確診！中正區某旅館淨空　員工、旅客採檢出爐
吃完這家便當店14人住院！　衛生局稽查「廚房恐怖照曝光」
LIVE／Ct值12確診「隔壁房也染疫」　北市最新說明
王力宏妻是台日混血10年粉絲！生完2胎鬧離婚　IG零互動2年
快訊／台南集合住宅起大火！　傳多人受困
王力宏求婚「世界級排場」！　動輒50萬歌迷才讓李靚蕾點頭
頭戴12頂綠帽！　老公見「偷吃多人檔案」崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏警強化失蹤人口協尋服務　讓失蹤少年重回家人懷抱

未妥設防火隔間　鐵皮食品倉儲火災延燒隔壁廠房

大鼎冷鏈食創獎雙特優　「膜法盒子」打卡新熱點

南警攔檢取締違停　竟查獲駕駛人持有50包毒咖啡

提高第二劑疫苗覆蓋率　鄭文燦：莫德納快打站送白米

「莿桐說的蒜」蒜料理廚藝賽　好食課「蒜砲壽司」奪金

今年來一道不一樣耶誕大餐　試試台灣版「垃圾Plate」

嘉義縣青年成果展留住人才　紮根農工大縣軟實力

竹科41歲　林智堅：讓新竹成為台灣連結全世界的超導體

台南安衛家族核心企業展實力　運作經驗分享外縣市

愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

渣男！曾莞婷遭劈...周曉涵「男友娶別人」　宥勝聽了共感：老婆的故事

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

王思佳嗆「綠茶婊女星」網肉搜：是賴薇如　再翻出曾「偷約閨蜜前男友」她臉秒僵

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

三寶相遇出事惹！貨車違停紅線　租賃車沒抓準距離...側面大擦撞

屏警強化失蹤人口協尋服務　讓失蹤少年重回家人懷抱

未妥設防火隔間　鐵皮食品倉儲火災延燒隔壁廠房

大鼎冷鏈食創獎雙特優　「膜法盒子」打卡新熱點

南警攔檢取締違停　竟查獲駕駛人持有50包毒咖啡

提高第二劑疫苗覆蓋率　鄭文燦：莫德納快打站送白米

「莿桐說的蒜」蒜料理廚藝賽　好食課「蒜砲壽司」奪金

今年來一道不一樣耶誕大餐　試試台灣版「垃圾Plate」

嘉義縣青年成果展留住人才　紮根農工大縣軟實力

竹科41歲　林智堅：讓新竹成為台灣連結全世界的超導體

台南安衛家族核心企業展實力　運作經驗分享外縣市

桃機臉部辨識系統今試辦　「刷臉」兩秒過閘門！民眾免再掏證件

孫盛希戀上寶格麗珠寶盒包　憶最爛聖誕禮苦笑

斷交不到一周　尼加拉瓜通過終止與台自由貿易協定

公投前3天　高金素梅雲林掃街籲「一定要出來投票」

臘腸汪雙眼狂盯「神秘出口」　堅決死守爸笑：新朋友壓力很大

王力宏遭爆離婚？不合還要秀恩愛　名人婚姻壓力超大

自駕車、元宇宙帶動大量資料儲存需求　希捷提明年五大創新趨勢

「薑母猴米糕」好吃到長臂猿狂吮手指　北市動物園冬季限定

勞工看過來！　2022元旦新制總整理一次看

屏警強化失蹤人口協尋服務　讓失蹤少年重回家人懷抱

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

地方熱門新聞

高雄現虐狗變態人！他用強光照柴犬眼睛

台南行善志工養護所獻愛心

農委會五倍券滿千回饋農遊券888元

『嘉義in89豪華影城』開幕　觀賞最新蜘蛛人

花蓮秀林鄉普發3000元　逾萬人受惠

用過的暖暖包別丟　剩餘價值高又省荷包

休旅男插隊遭閃燈　抓狂開槍成蜂窩

唐鳳上男廁女廁？國中生扮柯南打賭結果曝

台3線落羽松夯點　苗警將交通管制

台61線施工封閉大車湧村落

逢甲夜市暗巷開車衝撞員警　波及1騎士

綠島飲用水共享受好評　續推蘭嶼明年完成

新北替毛小孩找新家　助民間動物收容所犬隻遷移

失智男過馬路瞬間定格　警巡邏車護身送返家

更多熱門

相關新聞

全運會竹市代表隊獲4金7銀8銅　林智堅頒獎勵金

全運會竹市代表隊獲4金7銀8銅　林智堅頒獎勵金

110年全國運動會圓滿落幕，新竹市代表隊勇奪4金7銀8銅好成績，其中陳怡瑄在女子組射箭複合弓個人賽拿下三連霸、陳念琴在女子組拳擊75公斤級也拿下二連霸、男子組田徑20公里競走許嘉維更破大會紀錄，成為首位本土突破90分鐘大關的選手，另外杜柏緯則在男子組拳擊52公斤級也拿下金牌。新竹市長林智堅今（23）日親自接見金牌選手，感謝選手在運動場上努力不懈與無私的奉獻，並致贈獎勵金給予鼓勵，本次共發放獎金新台幣780萬元，直言：「一起做熱愛運動的孩子們最佳後盾！」

光武校長林茂成獲教育奧斯卡獎

光武校長林茂成獲教育奧斯卡獎

106歲竹市民富國小　通學步道開工

106歲竹市民富國小　通學步道開工

竹市明年預算編列257億　歷來最高

竹市明年預算編列257億　歷來最高

新竹建華國中「薰衣草跑道」啟用

新竹建華國中「薰衣草跑道」啟用

關鍵字：

新竹市教育處

讀者迴響

熱門新聞

王力宏驚傳離婚了！知情人揭內幕

王力宏爆「離婚最後稻草」曝光！5年前就想分開

北上給男友驚喜！桃園女到公司門口心碎了

王力宏老婆「超強大背景曝光」！

即／Ct值12新案「解隔返宜蘭」！足跡曝光

邱澤閃婚羞認1事很幸福！許瑋甯認定終身關鍵

快訊／王力宏認了離婚！

黃偉晉「右眼突見瘀青」！　急奔眼科開刀：嚇歪

麻古茶坊連3天全門市「買1送1」

KID看她1舉動崩潰飆髒話！　車內狂唸峮峮2小時

林韋君爆熱戀張勛傑！「打包回家3小時」

黑人牙膏走入歷史　改名「好來」

王力宏驚傳8年婚斷！經紀人回應

雷伊今將轉中颱恐大迴轉路徑曝　這天起全台有雨

邱澤❤許瑋甯準備辦婚禮！「進度全公開」

更多

最夯影音

更多
愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次

愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次
轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面