竹市第一座「數位愛的書庫」在虎林國中　最棒的耶誕禮物

▲新竹市第一座數位愛的書庫於虎林國中成立。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市第1座，也是繼全台26座數位愛的書庫在虎林國中正式揭牌啟用，由台灣閱讀文化基金會致贈30臺閱讀平板，今（15）由新竹市副市長沈慧虹及基金會董事曾志朗共同見證下正式揭牌啟用。新竹市長林智堅表示，感謝台灣閱讀文化基金會致力社會公益，推動閱讀教育不遺餘力，自上任以來已投入近3千萬元設置7所學校社區共讀站，更投入超過8億元以「知識峽谷」重新打造新竹市總圖書館，讓全體市民都可享受優質的圖書環境。

沈慧虹表示，感謝社區學校攜手推廣、感謝基金會與曾部長，我們也要感謝民間企業支持教育，對新竹物流來說，整個大新竹都是服務範圍，再遠的新竹偏鄉也要把書送到，教育要平權，從培養孩子的認知能力開始，數位也串起親子溝通的契機，讓我們一起努力縮短教育差距，讓教育平權、生活平權、交通平權，未來大新竹有輕軌，孩子就有多一點時間學習，多一點時間與家人相處。感謝基金會選擇新竹市非位於市區的虎林國中做為愛的出發點，感謝虎林的老師、團隊，讓閱讀沒有邊界。我們知道培養市民們的閱讀習慣，是城市持續進步的引擎，新竹市持續推動閱讀磐石、閱讀推手等友善閱讀政策，將閱讀與書香深耕新竹市每個角落。同時市府逐年充實全市國民中小學（含國立學校）圖書館藏書量，自林智堅市長上任以來，投入超過4千萬元補助學校充實圖書館藏量，從校園空間建置到閱讀活動推廣，同時著力硬體與軟體建設，營造「閱讀、悅讀」的書香城市。

台灣閱讀文化基金會曾志朗董事說，有一次跟著新竹物流送書到新竹偏鄉，司機說再遠也要送到，讓人非常感動。台灣閱讀文化基金會自95年起推動「愛的書庫」，將紙本共讀書籍送到臺灣各地的各個學習場域；自從中研院推動數位典藏，107年起發起「數位愛的書庫」計畫，從紙本到數位（全國現有設置300多座「愛的書庫」、26座數位愛的書庫學校），創造了五千多萬閱讀人次，讓閱讀成為一件簡單而幸福的事。

教育處代理處長沈靜濤表示，科技的發展與疫情的衝擊，「數位」已經成了教學的新趨勢，而重視思辨力的「閱讀」，更是影響著台灣未來的競爭力！在政府、民間企業及學校等三方的合作之下，閱讀教育的推動力道更強大，讓數位變革為教育注入源頭活水，不僅顛覆紙本教學的框架，也讓學習變得好好玩！

虎林國中謝大才校長表示，新竹市「數位愛的書庫」結合數位技科及民間公益資源，提供平板電腦讓閱讀的範疇推展到無遠弗屆的數位資源，教師能多元取材，還能靈活運用APP以及線上寫作等資源，校內的社區圖書館也由里長帶著社區居民來共同經營，變幻出更吸引人的閱讀教與學！

今年於虎林國中成立新竹市第一座數位愛的書庫，同時，搭配計畫所提供的30臺平板設備及3臺充電箱，並將陸續規劃新竹市教師培訓課程，以協助教師認識數位閱讀的新世界，讓閱讀教學有了更多的可能。

教育處表示，「數位」已是教育不可或缺的助力，滑世代孩子學習的樣貌與過去也大不相同。而「閱讀」更是台灣不可忽略的核心素養，期待在融合數位與閱讀的教學中，能迸發更多創意的火花，感謝基金會和捐贈單位熱心教育，為師生提供優質的教學環境。