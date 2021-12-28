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全球「單日新增144萬例」飆歷史新高！　歐美聖誕節後疫情狂燒

▲▼愛爾蘭,都柏林,聖誕節,新冠肺炎。（圖／路透）

▲全球單日確診數在27日創下144萬例新高，打破去年聖誕假期過後的紀錄。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

在聖誕假期過後，全球新冠肺炎確診數不斷飆升，根據最新統計，全球單日確診數在27日創下144萬例新高，打破去年聖誕假期過後的紀錄。不過，讓人稍微放心的是，雖然Omicron病毒的傳播力驚人，但死亡數並沒有顯著增加，仍維持在7日平均7000人病逝。

根據《彭博社》報導，在新冠肺炎疫苗開打第一年後，原本可預期疫情回穩，今年聖誕假期能如期和親友團聚，但隨著Omicron病毒擴散，全球單日確診數在27日創下新高達144萬例，打破去年聖誕假期過後的紀錄；即便是較為保守的過去7天平均日增數，也達到84.1萬例，比前一個月增加49％。

先前研究指出，雖然Omicron病毒的傳播力比之前的病毒強了70倍，但對於已經接種疫苗的人群來說，重症率依舊非常低。數據也顯示，雖然全球確診數暴增，但平均死亡人數並未顯著增加，從10月以來，7日平均的病歿人數都維持在7000人左右。

《紐約時報》最新數據顯示，美國在27日新增54萬3415例確診，過去7天內平均確診數為24萬3099例，比前兩周暴增105％；英國12月25日到27日的短短3天間，確診數增加超過32萬例，而且還未算入蘇格蘭與北愛爾蘭；法國25日單日新增確診超過10萬人，創歷史新高。

丹麥也在Omicron病毒襲捲之下，成為全世界染疫率最高的國家，平均每10萬人中有1612人確診，27日新增1萬6164例確診；冰島在疫情爆發至今，單日從未超過200人確診，但該國卻在27日新增672例，創下最高紀錄。

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