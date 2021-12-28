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西安封城解放軍出動！　市民不能出門爆「買不了菜」：馬上要餓死了

▲▼ 西安疫情,解放軍進駐。（圖／翻攝自微博）

▲大陸中央派出解放軍軍醫支援西安。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸陝西西安27日宣佈實行「最嚴社會面管控」，要求民眾足不出戶，不過不少市民紛紛哀嚎買不到菜，在網上發文「能不能解決下民生問題，馬上要被餓死了」。另外，政府也派出150人的解放軍醫療隊支援地方醫院。

西安市自27日零時起，全市進一步提升防控等級，實行最嚴格的社會面管控措施，包括全體市民除參加核酸採樣外，堅持不出戶不聚集；非疫情防控及民生保障車輛不得上路等。

▲▼ 西安疫情,解放軍進駐。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 西安疫情,解放軍進駐。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 西安疫情,解放軍進駐。（圖／翻攝自微博）

▲市民發文抱怨封城下的民生問題。（圖／翻攝自微博）

然而這波突然封城令不少民眾措手不及，紛紛在社交平台發文抱怨，「我僅有的一包泡麵都吃了，明天還不知道咋辦」、「能不能解決下民生問題，馬上要被餓死了有菜，小區不讓出，方便麵也馬上沒，線上永遠沒有菜，救命 」、「我此刻除了嗚嗚嗚，真的啥也不會了。啥時候才能是個頭啊。說糧油米面充足的，倒是讓我買得到啊。不讓出小區，小區超沒超市，OK網購，網上搶不到，上哪買菜啊」。

也有市民發文稱，「家裡有菜但是快沒米了，支援的物資都去哪裡了？說好的核酸出結果就讓出門呢？出不去就算了，各大app都買不了菜，我們配合zf（編按：政府）決策不哄搶不大量囤貨的結果就是這？ 」

除了「斷糧」問題外，有些家庭瓦斯也要用完了，PO文說，「燃氣（編按：瓦斯）馬上就沒了，物業不給幫忙買，96777說人工在忙，公眾號一直在轉接，毀滅吧，家裡暖氣也靠燃氣燒。」

▲▼ 西安疫情,解放軍進駐。（圖／翻攝自微博）

▲陝西西安空軍軍醫大學27日晚間8時，舉行了出征儀式。（圖／翻攝自微博）

因應疫情不斷擴散，中共27日晚間連夜出動150名解放軍軍醫，緊急增援西安醫院，並接管隔離病區。《人民日報》報導指出，陝西西安空軍軍醫大學27日晚間8時，舉行了隆重而簡短的出征儀式，150人醫療隊支援地方醫院。

報導稱，此次醫療隊成員中，有奔赴小湯山抗擊SARS、奔赴汶川抗震救災、遠赴非洲抗擊伊波拉疫情的「老兵」，也有進駐過火神山醫院的專家。

▲▼ 西安疫情,解放軍進駐。（圖／翻攝自微博）

▲解放軍空軍軍醫大學曾兩次派出醫療隊馳援武漢，如今再次深夜出征支援西安。（圖／翻攝自微博）

據大陸國家衛健委通報，27日新增確診病例209例，其中境外輸入27例，本土病例182例。在新增的本土病例中，有175例來自西安，再次創下單日通報最高紀錄。

統計顯示，12月25日至12月27日這三天內，西安單日確診均超過150例，共報告本土確診病例480例，9日至今共810人確診。

27日的陝西新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會指出，目前陝西省本土疫情仍處於膠著期，預計病例數在短時間內仍會處於持續狀態，不排除會出現一些點狀暴發；對於已經發生的點狀暴發，已經快速採取了措施；隨著各項封控措施的升級和落實，在廣大市民的支持和配合下，力爭用最短的時間將社會面潛在風險降低。

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