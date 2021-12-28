蔡英文搞獨裁？柯文哲：縣市長候選人都一人指定「實在匪夷所思」

記者袁茵／台北報導

111年度中央政府總預算案逕付二讀爭議才落幕，民進黨立法院黨團又把攸關新竹縣市合併升格的《地制法》第4條修正草案提案逕付二讀，引發爭議。被問到是否認為總統、民進黨主席蔡英文搞獨裁？身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲認為，縣市候選人都是黨主席一人指定，實在是匪夷所思。

▲柯文哲出席「119高效能勤務派遣系統」發表記者會。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲28日出席「119高效能勤務派遣系統」發表記者會，針對是否認同大新竹合併升格？柯文哲強調，這不是單獨討論「竹竹合併」的問題，坦白講，像是台北市、新北市這設計就很奇怪，怎麼會有一個直轄市去包住另一個直轄市？這很奇怪。

柯文哲認為，應按部就班、務實討論，「像我做事情是這樣，理性務實科學，務實處理。」應該先成立北北基辦公室，處理具有跨地域的問題，例如先前的基隆捷運一事，基隆、新北、台北都有本位主義，這樣有什麼好談的？一定要中央出來整合。

至於自己被王浩宇點名可能參選大新竹市長，且新竹市長林智堅棄選2022，恐讓民進黨沒有足夠強勁人選？柯文哲僅說，「不要拿王浩宇的話來問我好不好？拜託。」媒體追問，林智堅未來有無可能入閣？柯文哲笑稱，「我哪知道！」這應該要去問蔡英文。

另外，有媒體追問，從《地方制度法》修法到總預算，民進黨在立院上演「碾壓」局面，是否認為蔡英文搞獨裁？柯文哲回應，「坦白講，縣市（長）候選人都是黨主席一人指定，這實在是⋯你要問的話，實在匪夷所思。」