「反對竹竹併心中有鬼」　柯建銘嗆朱立倫：怕樁腳不見才鬼扯

▲民進黨團總召柯建銘坐鎮議場。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者呂晏慈／台北報導

民進黨啟動《地方制度法》修法，藉此促成大新竹合併升格，但原被綠營視為最有希望出征大新竹的新竹市長林智堅昨（27日）晚間拋震撼彈，棄選2022大新竹市長。對此，民進黨立院黨團總召柯建銘今（28日）在立法院受訪說，民進黨為了新竹發展才提出修法，現在群魔亂舞現形，「每個反對的人心中都有鬼」，並點名國民黨主席朱立倫、台灣民眾黨主席柯文哲「說清楚」，誰才在為一黨、一人之私，誰才是機關算盡。

柯建銘今天上午受訪說，政治攻防是非常動態的，當然都會有沙盤推演，林智堅最早在今年9月拋出大新竹合併，隔天新竹縣長楊文科稱應該「升格」同時修《地制法》調降人口門檻，不過，楊後來卻被國民黨綁架，改口要「竹竹苗」合併升格，這是因為國民黨認為竹竹併將讓縣市議員席次減少、鄉鎮長也沒有得選，樁腳都不見了，「這是政治操作」。

柯建銘批評，他要問朱立倫、新竹縣立委林為洲、新竹市立委鄭正鈐、柯文哲、時代力量，他們過去批評「因人設事、機關算盡」，但新竹縣市分家40年，有交通、水、教育、醫療等太多問題待解，如何讓新竹繼續成長發展，讓高科技產業在新竹縣市繼續茁壯？柯直言，「每個反對的人心中都有鬼，所以抹黑林智堅，抹黑民進黨」，現在他要讓這些群魔亂舞現形，讓全國人民知道，誰才是真正為新竹著想。

柯建銘並指，上禮拜五立法院院會處理《地制法》修正草案，國民黨團、民眾黨團、時代力量黨團都反對逕付二讀，卻又在該草案時提案要求退回程序委員會，「大家應該想清楚，誰才是為一黨、一人之私，誰才在機關算盡」，民進黨的出發點不是為了個人選舉，而是為了新竹發展，當然必須反守為攻，「將軍國民黨」。

柯建銘隔空嗆聲說，「朱立倫不要躲起來，你今天要出來回應這個問題，包括柯文哲也一樣」，國民黨是自掘墳墓，請民眾黨和時代力量不要當兵馬俑陪葬，請所有當初反對的人一一出來面對，「藍營都在鬼扯」。