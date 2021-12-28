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台灣民意／蔡英文聲望4成6　游盈隆：公投結果讓蘇貞昌避開災難

▲▼台灣民意基金會舉行十月全國性民調發表會「中天撤照、台海風雲與美國總統大選」游盈隆 蘇煥智。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣民意基金會公佈最新民調。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

4大公投結果日前出爐，4提案均未達通過門檻，台灣民意基金會今（28日）公布「2021四大公投後台灣民意新趨向」最新民調，結果顯示，總統蔡英文聲望維持在4成6，但仍有4成1民眾不贊同她處理國家大政的方式，且在兩岸政策題組中，對民進黨政府兩岸政策感到滿意的人數，較去年同期銳減11.6個百分點，不滿意者增加4.8個百分點，台灣民意基金會董事長游盈隆示警稱，蔡政府兩岸政策「暗藏危機」，且4公投結果對民進黨政府來說，只是「消災解厄」，並沒有「添福壽」。

最新民調顯示，對於12月18日4項公投案投票結果出爐，17.2%民眾表示非常樂意接受公投結果，31.4%還算樂意，16.8%不太樂意，10.9%一點也不樂意，23.7%沒意見、不知道、拒答。游盈隆指出，雖然多數選民可接受公投結果，但距離社會共識的建立仍有一段遙遠的距離，台灣社會的基本態度是模稜兩可的。

關於蔡英文聲望，民調顯示，4成6民眾基本上贊同蔡英文處理國家大事的方式，4成1不贊同，贊同者比不贊同者多5.1個百分點。游盈隆稱，4四大公投結果真正的意涵是：蔡政府成功地技術性封殺在野黨與民間團體來勢洶洶的公投提案，避開了一場可怕的政治災難，並沒有因為四大公投的結果而被民眾捧上天，「四大公投結果對蔡總統和民進黨政府的功能只是消災解厄，只有保平安、沒有添福壽的效果。」

游盈隆也說，過去兩個月蔡英文聲望幾乎沒有變化，證實4大公投結果與她聲望起伏不具有意義的關連，且其聲望依然在中低檔徘徊，距離50%大關只剩一大步。

對於行政院長蘇貞昌內閣整體施政表現，民調顯示，4成6民眾基本上滿意蘇內閣的整體施政表現，4成4表示不滿意。游盈隆直指，這項發現透露了一個明確的訊息：4大公投結果只讓蘇內閣避開一場巨大災難，解除倒閣危機，並不因此大幅提昇施政滿意度。

另針對「您滿意或不滿意民進黨政府處理兩岸關係的表現？」問題，民調顯示，12.6%民眾表示非常滿意，31.4%還算滿意，23.1%不太滿意，20.2%一點也不滿意，總體而言，滿意者只比不滿意者多0.7個百分點。游盈隆表示，台灣人對民進黨政府現階段處理兩岸關係的表現，看法嚴重分歧，這是一項新的警訊，「讓蔡政府看似平穩的兩岸政策暗藏危機」，且與去年同期民調結果相比，滿意的人銳減11.6個百分點，不滿意的人增加4.8個百分點，雙方差距從17.1縮小到0.7個百分點，是「驚人的轉變」。

此外，對於台灣人的政黨支持傾向，民調結果揭露，18歲以上台灣人中，3成2支持民進黨，2成支持國民黨，1成2支持民眾黨，2.7%支持時代力量、1.9%支持台灣基進，3成1中性選民。若與上月民調結果相較，顯示經歷4大公投戰役後，各大小政黨支持度出現明顯變化。

本次調查訪問期間是2021年12月20至21二天；以全國為範圍的18歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1069人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

▼台灣民意基金會公佈最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼游盈隆 台灣民意基金會2021年12月民調結果。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼游盈隆 台灣民意基金會2021年12月民調結果。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼游盈隆 台灣民意基金會2021年12月民調結果。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼游盈隆 台灣民意基金會2021年12月民調結果。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼游盈隆 台灣民意基金會2021年12月民調結果。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼游盈隆 台灣民意基金會2021年12月民調結果。（圖／台灣民意基金會提供）

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游盈隆民調蔡英文蘇貞昌

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