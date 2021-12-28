林智堅不選「大新竹市長」解決竹竹併？　柯文哲：這是兩回事

記者袁茵／台北報導

朝野近期為新竹縣市合併吵得不可開交，在野黨批評《地方制度法》修法是為了讓新竹市長林智堅參選「大新竹市長」，使林智堅27日晚間宣布，放棄角逐「大新竹市長」一職，並呼籲加速修法。針對林智堅宣布不選，能否解決大新竹合併問題？身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲28日表示，「這是兩回事。」

▲柯文哲出席「119高效能勤務派遣系統」發表記者會。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲28日出席「119高效能勤務派遣系統」發表記者會，被問到林智堅27日宣布不選大新竹市長，是否能解決大新竹合併問題？柯文哲直言，「這當然是兩回事。」因為參選跟不參選都是個人選擇，「這我當然不會有意見，我們都表達尊重。」

柯文哲認為，國土重劃是很嚴肅的事情，特別是《國土計畫法》與《財政收支劃分法》，該處理都要處理，且北市府還送給中央「北北基辦公室」建議案，因為行政區域整合談何容易，應要有前置作業，這些他都跟政委張景森討論過，例如軌道運輸、公宅、都市計畫、水利等跨區應先整合起來，並在政院底下找一名政委成立專案辦公室，運作有成績後，才有辦法做行政區劃重整。

柯文哲表示，如果《國土計畫法》與《財政收支劃分法》都不處理，就將《地方制度法》改一個字，「這事情不是這樣做的！國家該怎麼做，應該有長遠規劃、按部就班。」

至於林智堅若不選大新竹市長，是否讓民眾黨立委高虹安更有勝算？柯文哲強調，自己不是來討論選舉的，坦白講六都設計已經不對，在不對的基礎上，還要搞第七都、第八都，「我覺得奇怪！」政府做事應按部就班、尊重專業，不要讓每個人都覺得奇怪，「今天我們要討論的不是選舉問題，今天討論的是台灣國土重劃問題。」

另外，針對怎麼看前副總統陳建仁被綠營點名參選2022台北市長？或是未來由林智堅參選？柯文哲直言，「這個事情不要問我，我哪知道！每天人選都不一樣，都不曉得要怎麼評論。」