酒駕男當庭喊窮只拿得出20萬元　痛失慈母被害人難求償

▲三度酒駕男被裁定羈押。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市38歲男子黃子洋26日三度酒駕，撞上正在通過馬路的林姓一家四口，造成37歲范姓媽媽死亡、林姓爸爸及林姓姊妹分別輕重傷。高雄地院27日晚間召開羈押庭，以酒駕致死罪嫌裁准羈押，未禁見，高雄地院行政庭長楊國祥表示，雖然事證調查已經明確，但黃嫌涉犯重罪，而且在庭上還說，如果交保只說拿得出20萬交保金，還是被裁定羈押。

▲被害人一家未來求償恐怕艱辛。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃子洋被裁定羈押後，外界認為為何法官變更法條，楊國祥表示，黃嫌在被移送地院時，檢察官就是以非故意殺人罪和酒駕致死罪移送，法官訊問後，選擇以酒駕致死罪裁定羈押，並沒有變更法條的問題。

此外，為何黃嫌沒有禁見？楊國祥指出，黃嫌在法官訊問時坦承酒駕犯行，但考量他目前一人獨居在高雄市小港區，並未與家人共同居住，足見黃嫌平日與親人間之關係並非密切，受親情羈絆較為薄弱，而且他犯的是最輕本刑3年以上之罪責訴究及高額的民事賠償，有事實足認被告有逃亡之虞。

在庭訊中，黃子洋也向法官表示，自己僅能提供20萬元的交保金，法官認為相較於其所面臨的刑責而言，尚難認為有效的羈押替代手段，所以裁定准予羈押。