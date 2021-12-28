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酒駕肇事致死比去年增13.7%　「關鍵六小時」發生率最高

▲▼高雄河東路酒駕車禍。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲高雄26日晚間在河東路發生一起酒駕車禍，造成了1死3傷。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳詩璧／整理報導

酒後駕車上路千萬不可行！高雄市26日晚間發生一起重大死傷車禍，38歲的黃姓駕駛酒後開車撞上范姓一家四口，釀成1死3傷的悲劇，37歲的母親當場身亡。根據交通部道安會最新統計數據，今年一至九月間，酒駕死亡人數達233人，相較去年同期增加28人，成長13.7%

▲▼酒駕交通事故今年度到9月為止，30日內死亡已達233人，相較去年同期增加28人、成長13.7%。（圖／翻攝自交通安全入口網）

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▲酒駕交通事故今年度到9月為止，30日內死亡已達233人，相較去年同期增加28人、成長13.7%。（圖／翻攝自交通安全入口網）

「交通安全入口網」資料顯示，酒駕違規取締、移送法辦件數及交通事故造成死傷人數，過去五年來，取締和移送的案件數確實逐年減少，不過，若從「30日內死亡人數」統計來看，還是維持在300人上下，顯示重罰效果減弱。

▲▼酒駕事故死亡人數和酒駕30日死傷人數統計。（圖／翻攝酒與社會責任促進會網站）

▲2012年至2020年酒駕事故死亡及受傷人數統計。（圖／翻攝酒與社會責任促進會網站）*點圖可放大

警政署統計室數據也支撐酒駕肇事「減少」的現況，數據顯示，酒後駕車肇事件數自105年起逐年遞減，只有109年微升至4224件， 較108年增加12件(+0.28%)；死傷人數也逐年遞減，109年道路交通事故酒駕肇事死傷人數5134人，較108年減少6人(-0.12%)。若從肇事車輛來看，第一名是機車2655件(占62.86%)，其次為小客車964件(占22.82%)，再次之為慢車405件(占9.59%)，前三者占總數的95.27%。

▲▼警政署截至今年9月的統計，發現酒駕肇事發生時段以傍晚居多。（圖／陳詩璧製表）

▲警政署截至今年9月的統計，發現酒駕肇事發生時段以「18時-20時」居多。（圖／陳詩璧製表）

至於酒駕肇事最常出現的時段，警政署統計，大都集中在傍晚及夜晚。109年酒後肇事時間以「18-20時」566件(占13.40%)、「22-24時」510件達12.07%、「20-22時」500件(占11.84%)及「16-18時」496件(占11.74%)較多，合占近5成。

交通部道安會指出，該現象背後代表民眾對酒類飲料酒精佔比、酒精代謝缺乏正確認識，如天冷吃麻油雞、薑母鴨、藥膳排骨體內殘留的酒精確實可能超過酒測值，造成無自覺酒駕，凡是品嚐含酒精成分的菜餚、酒品之後都應該要有充分的休息時間、待體內酒精代謝，切勿開車上路。

酒與社會責任促進會表示，其實2007年開始就和交通部合作宣導「酒後代駕」，今年更加碼宣道「無自覺酒駕」的重要性，因很多民眾吃了含酒精料理或是喝酒過後2、3小時後，以為酒醒了，但是酒精還是在體內，這段期間若是駕車仍會造成一定的影響。

他們提醒，年底是尾牙聚會，年後則是春酒旺季，這些場合很常會喝酒，建議酒後還是搭乘大眾交通工具，或是找代駕等方式，不要自己開車，以免造成社會和其他家庭的損失。

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