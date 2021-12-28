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社會 社會焦點 保障人權

噁男臉書鎖定少男　強脫褲性侵共3人受害重判10年定讞

▲桃園市曹姓男子愛慕同性但羞於外界異樣眼光，2009年至今年1月間，透過網路挑選喜愛類型未成年少年出遊，再以金錢誘騙發生性行為，檢警查出涉及195罪嫌。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲曾姓男子對3名少年下手，判刑定讞。此為示意圖。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

高雄曾姓男子對少男有癖好，從2017年起，鎖定就讀國中的少男，以臉書、搭訕等方式，換取少男的信任後，再帶到僻靜處，強脫少男的褲子，對少男撫摸、口交，總計有3名少男受害。高雄高分院更一審將他判刑10年，全案再上訴，最高法院28日駁回上訴定讞。

判決指出，男子從2017年起，開始對少男下手。當年7月間，他透過臉書Facebook與當時13歲、就讀國二的少男阿宏（化名）成為好友。不到一個月後，就約出阿宏。曾男騎機車帶阿宏到屏東縣新園鄉烏龍堤防下方空地，強脫阿宏褲子，並主動撫摸，對阿宏口交，性侵得逞。

2019年11月間，曾男在高雄市林園區某游泳池畔認識當時13歲的少男阿偉（化名），雙方在臉書上結為好友，曾男並相約開車帶阿偉等人外出遊玩。當天傍晚阿偉赴約後，曾男將車輛開到屏東縣新園鄉烏龍堤防靠近進德大橋端，又開始撫摸阿偉下體，最後不顧阿偉反對，強脫阿偉褲子，對他口交得逞。

曾男性侵完阿偉後，開車將他送回，離去時在屏東縣新園鄉某媽祖廟牌樓前，看到另名少男阿信（化名）騎單車在停等紅燈。曾男驅車上前攀談，並加阿信為好友後，騙阿信上車兜風，將阿信帶到屏東縣新園鄉五房堤防，不顧阿信反對，又強脫阿信褲子，對他口交。被害少年返家後，向家長表明，有人甚至在臉書上向好友抱怨：「X，他X的一直摸我的小OO、欸欸欸欸欸」。家長報警後，警方循線逮捕曾男，檢方對他提起公訴。

一審法院將他重判14年，上訴二審也重判，但最高法院撤銷發回後，高雄高分院更一審將曾男改判有期徒刑10年。全案再上訴，最高法院28日駁回上訴定讞。不僅如此，檢方當時起訴曾男還對第四名少男下手，但法院這部分判決無罪確定。

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