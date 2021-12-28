2021馨生公益市集用愛撫平傷痛

▲犯保協會馨生公益市集展售馨生人特色商品，用愛陪伴其走過難關。（圖／財團法人犯罪被害人保護協會提供）

犯保協會於11／18～11／22舉辦「2021馨生公益市集」，邀請各分會馨生人共設置15個攤位聯合展售，現場特色商品一應俱全，從手工食品到精美飾品，例如新竹最道地的客家小吃、南投直產的茶葉與梅製品、各式手工包包與銀飾，還有現場人像速寫等，希望藉由市集讓各界了解馨生人走出傷痛時的心路歷程，用愛陪伴馨生人。

犯保協會自97年起開始推動「安薪計畫」，為馨生人培養就業技能、第二專長，並自103年起由新竹分會結合BigCity遠東巨城購物中心，讓馨生人可以在百貨公司進行成果展售，同時也提供一個產品行銷的平台，讓馨生人的產品能被外界看到，進而獲得收入，協助其解決生計困境。

今年度的活動為促進消費，除了設計有趣的集點活動，消費滿額即可免費兌換手作DIY體驗，並由馨生人進行現場教學，更規畫闖關活動，讓民眾了解被害人保護服務，且結合問答遊戲，讓民眾仔細閱讀展版、參與遊戲，答對還可免費轉扭蛋，以換取各攤位提供的精美獎品。同時，透過民眾親自至各攤位兌換的過程，讓民眾與馨生人能有更進一步的互動與認識。（本文轉載自財團法人犯罪被害人保護協會《馨希望12月電子報》）