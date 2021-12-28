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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

犯保協會關懷馨生人提供暖心援助

▲▼犯保協會關懷馨生人。（圖／財團法人犯罪被害人保護協會提供）

▲犯保協會為協助犯罪被害人及其家屬，提供生理、心理、家庭等全面救助，重建其生活。（圖／財團法人犯罪被害人保護協會提供）

桃園龜山區一間超商於11/21清晨發生一起殺人案件，29歲蔡姓被害人為超商店員，因勸導蔣男依防疫規定配戴口罩，未料對方竟因不滿，事後又返回超商並持刀砍傷被害人，造成被害人失血過多送醫不治。

犯保協會桃園分會與桃園地檢署及保護官聯繫取得家屬聯絡方式，於11／22由黃正和主任委員偕同分會人員至桃園殯儀館關懷與致贈慰問金，並說明權益事項及協助內容。由於本案事發突然，家屬無法於短期內籌措喪葬費用訂金，桃園分會除協助與殯葬業者溝通免支付訂金外，也協助申請緊急資助金等，並視家屬後續需求提供相關資源。

另外發生在11／20於新北市三峽區的三鶯環狀線捷運工程意外，造成工人摔落鷹架，導致3死2傷的不幸，新北分會與保護官聯繫取得家屬聯絡資訊，隨即與家屬進行電話關懷，並於11／21上午由3名專任人員與4名保護志工前往新北市立殯儀館，並以分組方式分工陪伴不同的家庭，進行慰問與了解需求。

被害人家屬對於勞工保險、職業災害保險及團體保險，還有各承包商之間責任歸屬感到疑惑，分會人員除現場初步提供諮詢外，後續也將協助被害人家屬進行調查協助。至於外籍移工部分，新北分會也即時與仲介公司取得聯繫，請其協助與被害人家屬進行資訊轉達與確認。（本文轉載自財團法人犯罪被害人保護協會《馨希望12月電子報》

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