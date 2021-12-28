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屏東跨年K歌之夜　玖壹壹嗨唱壓軸迎接2022

▲屏東跨年K歌之夜，玖壹壹嗨唱壓軸 。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東跨年K歌之夜，玖壹壹嗨唱壓軸 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東跨年晚會「Ｋ歌之夜」12月31日晚上7點半在屏東市千禧公園登場，邀請玖壹壹、高爾宣、韋禮安、魏如萱、彭佳慧、范逸臣等10組歌手輪番開唱，轄區的屏東警方已規劃好交通疏導措施，籲請民眾注意。

▲屏東跨年K歌之夜，玖壹壹嗨唱壓軸 。（圖／屏東縣政府提供）

▲彭佳慧。

「Ｋ歌之夜」邀請2008於恆春半島拍攝的「海角七號」男主角范逸臣演出「國境之南」等傳唱度極高的歌曲，帶領民眾重溫感動；另有鐵肺歌后彭佳慧、創作才子韋禮安、全能歌后魏如萱、台語天后孫淑媚、金曲歌后朱海君、人氣新生代歌手高爾宣、芮德、吳獻，壓軸則由「質感LOCAL團體」玖壹壹嗨翻全場，迎接2022年。

▲屏東跨年K歌之夜，玖壹壹嗨唱壓軸 。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東跨年K歌之夜，玖壹壹嗨唱壓軸 。（圖／屏東縣政府提供）

配合這項活動，31日下午2點，百攤文創產業市集先登場，有來自屏東各鄉鎮農、漁特產品及特色美食小吃、手作文創商品等，除專屬飲食區外禁止飲食，也不開放試吃。

為確保活動安全及周邊交通順暢，屏東警分局將採取交通管制措施：
一、廣東路段自廣東路456巷口至建豐路口，將視會場人潮機動封路管制，以維護民眾安全。
二、機車停車場設於千禧公園內人行道，範圍包括千禧公園靠近大連路側及勝利東路全聯購物中心對面，請遵循指示牌面停放。
三、汽車停車場設於明正國中、忠孝國小、陸興中學、總圖停車場、運動中心停車場及衛生局地下停車場等處。

屏東警分局表示，活動期間廣東路段車多，請駕駛人提早繞道而行；針對該路段違規停車將加強取締拖吊。分局長方秋梅呼籲，參加跨年活動的民眾，請選擇合法停車位置，違規停車易造成交通壅塞及其他用路人的危險，良好的用路環境需要民眾共同維持。另針對隨身貴重物品，務必小心保管；機車鑰匙應妥當收存，確保財產安全。。

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