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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

《數位發展部組織法》今拚三讀　高虹安：真能解決現在數位問題？

▲▼台灣民眾黨立委高虹安。（圖／翻攝自台灣民眾黨團直播）

記者呂晏慈／台北報導

為強化國家科技發展整體規劃，立法院院會今（28日）將處理攸關組改的《數位發展部組織法》等草案，不過，台灣民眾黨立委高虹安、邱臣遠上午舉行記者會表示，對於立法民眾黨團表示樂觀其成，但呼籲政府應解決當前數位治理能力缺乏的問題，也應完善防火牆，避免資料外洩。

高虹安今天表示，歷經1年多的朝野討論後，台灣終於要進入「重視數位治理」的國家行列了，但基於務實、理性的角度來看，成立了數位發展部後，真的就能後解決當前政府的數位問題嗎？她還是要再次提醒政府，未來在進行數位治理時，權責一定要分明，使用各類牽涉到國人或使用者個資的數據時，一定得小心，完善防火牆，避免資料外洩。

高虹安舉例，耗資1億9千8百萬「租用」的公費疫苗預約平台，在12月23日宣布即將停用了，根據採購網資料，這個平台的租用期間是到2022年的6月，接下來的問題是，提早中止使用，是否可以省下一些民脂民膏？還是只是系統下線，遠超過業產業行情的租用費，依然得要照付？即便如此，花費近億元租用一個網站服務，是否真的有將人民的血汗錢，花在刀口上？

邱臣遠補充，面對當前日漸複雜的數位治理問題，希望能夠協助政府找到解決方法，而非「選舉口號」，目前院版還有許多不足之處，包含數位領域專業人員恐不足、忽略擔起促進數位市場秩序責任等問題，且數位金融科技、NCC的網路平台監理都未被納入，連各機關可以移撥多少人都還沒有規劃，包括工業局都擔心業務移撥，產業主管機關會不會變更，更擔心目前組織業務編組遭到裁撤，這些都沒有談清楚，業務移撥的機關只想放出雞肋，卻不想失去肥肉給數位發展部，這是目前機關間最大的矛盾。

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高虹安邱臣遠民眾黨數位發展部

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