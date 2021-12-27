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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳思宇請辭挨批沒募100萬就落跑　蔡炳坤緩頰：鼓勵中央委員達標

▲▼台北市副市長蔡炳坤、台北市觀傳局長劉奕霆。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市副市長蔡炳坤。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨中央委員每年必須負擔100萬元募款責任額，前北市觀傳局長陳思宇24日以「避免球員兼裁判」為由請辭中央委員，遭質疑「沒繳錢就落跑」。對此，台北市副市長蔡炳坤27日緩頰，陳思宇是為了避免角色衝突，且請辭是個人權益，不過應該運用智慧解決問題。

根據民眾黨財務管理辦法，票選中央委員每年募款責任額為100萬元，但至今只有蔡炳坤、林富男達標，因此有黨代表希望黨中央出面處理。

而努力爭取代表民眾黨參選第一選區（士林、北投）的中央委員陳思宇24日於臉書提及，為避免球員兼裁判，辭去中央委員一職，「下階段我有更重要的事必須去努力，也希望黨務不因此而受到影響，所以做出了這樣的決定。」但陳思宇請辭中央委員的動作，遭到質疑是「沒繳錢就落跑」行為。

針對陳思宇請辭被批「沒繳錢就落跑」，蔡炳坤27日出席2021台北燈節頒獎典禮時回應，今年百工百業受到疫情影響，相信在募款上一定會碰到一些困難，且距離年底還有幾天的時間，目前已知有些中央委員正陸續努力達標，「我個人會用更理解的心情」，且票選的中央委員多數較年輕，要募到企業贊助相對困難，只是既然規定如此，就鼓勵、鼓勵大家達成目標。

被問到陳思宇行為是否對其他人不公平？蔡炳坤說，陳思宇有提及是因為參選意願，避免在角色上有所衝突，所以才辭掉中央委員，且辭職本來就是個人權益；中央委員會已有就募款責任額碰上疫情影響一事做討論，「應該運用智慧解決問題。」

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關鍵字：

北市台北市民眾黨蔡炳坤陳思宇中央委員

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