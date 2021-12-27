佈局北市議員！民眾黨這3選區剩1人登記　美女發言人楊寶楨可望出線

▲魏佑任（左）未出席民眾黨第二階段面談，使黨內第三選區（松山、信義）只剩下民眾黨發言人楊寶楨（右）1人登記，可望出線。（圖／民眾黨提供、記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

距離2022年地方選舉不到1年，各政黨積極佈局人選，民眾黨規劃台北市議員要「一區一席」，當時黨內有近30名黨員搶著意願登記，其中第三選區松山、信義有民眾黨發言人楊寶楨、台北市副發言人魏佑任。不過魏佑任事後未完成初選流程，而松山信義目前也只剩下楊寶楨一人登記，可望提名參選。

民眾黨在2022年台北市議員打出「一區一席」規劃，而台北市黨部也於9月開放意願登記，共近30名黨員登記，第一選區（士林、北投）有2人登記，分別為黃珊珊辦公室秘書「學姊」黃瀞瑩、前台北市觀傳局長陳思宇；第三選區（松山、信義）則有民眾黨發言人楊寶楨、台北市副發言人魏佑任。

民眾黨台北市黨部26日舉辦第二階段面談，黃瀞瑩、陳思宇、楊寶楨皆有出席，但魏佑任、已故立委劉文雄的女兒劉語合、黃珊珊辦公室秘書林冠年都未到場。

▲「學姊」黃瀞瑩與陳思宇對參選第一選區（士林、北投）態度堅定，形成「雙姝戰爭」。（資料圖／記者林敬旻攝）

經過第二階段面談後，民眾黨在台北市有3個選區僅1名候選人，分別是第二選區（內湖、南港）前民眾黨發言人、台北市副市長黃珊珊的前資深助理陳宥丞，第三選區（松山、信義）民眾黨發言人楊寶楨，以及第四選區（中山、大同）前台北市副發言人林珍羽。

民眾黨台北市黨部主委林國成27日受訪時表示，有些原先有意願登記的人，因為「顧全大局」或個人因素考量，所以最後沒繳交資料，無法進入下一階段，使部分選區只剩下1名候選人，但不是1人就確定提名，仍要經過審薦小組開完會後才報中央黨部，預估時間為2022年1月。

由於黃瀞瑩、陳思宇參選第一選區（士林、北投）態度堅定，被問到目前情況為何？林國成回應，士北選區仍有2人報名，得等審薦小組做決定，提名制度非一人就可做決定。

▲民眾黨發言人楊寶楨。（資料圖／記者李毓康攝）

針對26日未參與第二階段面談，放棄參選第三選區（松山、信義），魏佑任27日向《東森新媒體ETtoday》回應，奉獻社會、服務人民的方式有很多種，會繼續在副發言人的崗位上全力以赴、擔任市民的公僕。

至於民眾黨第三選區（松山、信義）只剩1人登記，代表楊寶楨有機會代表民眾黨參選。被問到目前準備狀況為何？楊寶楨27日接受《東森新媒體ETtoday》訪問時指出，「仍然戰戰兢兢面對選戰，目前持續勤跑基層，希望有機會代表黨參選，為民眾服務。」

被問到怎麼看對手魏佑任最後一刻選擇不登記？楊寶楨說，不太確定對方最終的考量是什麼，但不論他規劃往哪個方向發展，都給予祝福。