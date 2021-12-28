拜登簽「7777億美元」國防授權法　助台灣自我防衛參與環太軍演

▲美國總統拜登簽署2022財政年度國防授權法案。（圖／路透）



文／中央社記者江今葉華盛頓27日專電

美國總統拜登今天正式簽署國防授權法。法案將投注資金擴大太平洋嚇阻倡議，以面對中國競爭。法案也建議美國防部邀請台灣參加明年環太平洋軍演，並強化台灣不對稱戰力。

2022財政年度國防授權法案（FY 2022 NDAA）於12月7日、15日分別在聯邦眾議院與參議院以壓倒性票數通過，拜登（Joe Biden）今天正式簽署法案完成立法程序。

這項法案除了提供五角大廈預算以維持美國軍力外，也預計投入71億美元擴大太平洋嚇阻倡議（Pacific Deterrence Initiative），作為美國在印太地區與中國戰略競爭之用，因應中國在區域的軍事行動，並強化與盟友合作。

參院軍委會主席利德（Jack Reed）在參院通過國防授權法時曾透過聲明表示，美國面臨廣泛的安全挑戰。這項法案取得重大進展，解決廣泛的迫切議題，「從與中國和俄羅斯的戰略競爭，到極音速、人工智慧和量子計算等顛覆性技術，到船艦、飛機與車輛現代化。」

這項總預算達7777億美元的法案中也指出，美國政策是維持美軍阻止中國武力犯台、造成既成事實（fait accompli）的能力，並要求美國國防部長遞交台灣防衛能力評估報告，協助台灣發展不對稱防衛能力，並加強美國國民兵（National Guard）與台灣合作。

國會在法案中提出意見，呼籲美方與台灣進行實地訓練與軍事演習，包括酌情邀請台灣參加2022年環太平洋軍演（RIMPAC），確保台灣具足夠的自我防衛能力，並促進國防官員在內的美台官員在戰略、政策與職能層級的交流，特別是強化國防規劃合作、提高美台軍事力量的互可操作性與加強台灣後備力量等。

法案談及中國在拉丁美洲與加勒比海發展與擴張現況時，也提到需注意中國持續對拉美與加勒比海地區施壓與台外交往來，鼓勵當地國家與組織轉向中國。

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