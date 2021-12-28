她車上急生早產兒！出院帳單竟高達1500萬　每月得付百萬元

▲佛州一名媽媽生下早產兒後，收到醫院高達55萬美元的帳單。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者張方瑀／綜合報導

美國佛州一名媽媽去年11月在車裡緊急生下胎位不正的早產嬰兒，而孩子也在醫院加護病房住到今年1月才出院，沒想到出院後就立刻收到醫院寄來的帳單，費用竟然高達55萬美元（約台幣1538萬元），平均每個月必須支付4.6萬美元（約合新台幣127萬元）。

根據《獨立報》報導，佛州38歲媽媽班尼特（Bisi Bennett）去年11月12日在丈夫的車中緊急生產，當時嬰兒因胎位不正，屬於「頭最後出產道」的臀位早產，所以情況非常緊急，抵達醫院時，孩子的臍帶都還連著，脈搏也相當微弱，所幸緊急送入新生兒加護病房後，終於在今年1月7日出院。

Their baby was born two months premature. After spending 56 days in the neonatal ICU, he was cleared to go home.



Then his parents got the bill — for $550,124.https://t.co/aLUiMi7zSr — NPR (@NPR) December 21, 2021

原本這是件開心的事，但是當班尼特收到醫院寄來的帳單後卻完全笑不出來，因為費用竟然高達55萬美元。事實上，身為保險業務員的班尼特，早就在生產前安排好所有保單，「當我看到這張50萬美元的帳單時，我非常沮喪，因為我覺得我已經盡一切的努力來避免高額費用。」

原因是班尼特的雇主在2021年更改了醫療服務供應商，而她的孩子在2020年出生、2021年出院，結果兩家公司都不願支付，所以醫院只好把帳單寄給她。班尼特說，她打了好幾通電話給醫院，想讓院方知道帳單應該要拆成兩筆，分別向兩家公司收費。

起初醫院還是不斷地寄來帳單，算下來班尼特每個月必須支付4.6萬美元。所幸在她的積極處理、訴諸媒體之下，保險公司和醫院才拆帳處理，最終班尼特僅需支付300美元（約台幣8389元），但她仍表示，「這代表著患者若遇到這種狀況，幾乎毫無權力，不得不從外部施加壓力。」

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