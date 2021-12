她車上急生早產兒！出院帳單竟高達1500萬　每月得付百萬元

▲佛州一名媽媽生下早產兒後,收到醫院高達55萬美元的帳單。(示意圖/取自免費圖庫Pexels)



記者張方瑀/綜合報導

美國佛州一名媽媽去年11月在車裡緊急生下胎位不正的早產嬰兒,而孩子也在醫院加護病房住到今年1月才出院,沒想到出院後就立刻收到醫院寄來的帳單,費用竟然高達55萬美元(約台幣1538萬元),平均每個月必須支付4.6萬美元(約合新台幣127萬元)。

根據《獨立報》報導,佛州38歲媽媽班尼特(Bisi Bennett)去年11月12日在丈夫的車中緊急生產,當時嬰兒因胎位不正,屬於「頭最後出產道」的臀位早產,所以情況非常緊急,抵達醫院時,孩子的臍帶都還連著,脈搏也相當微弱,所幸緊急送入新生兒加護病房後,終於在今年1月7日出院。

Their baby was born two months premature. After spending 56 days in the neonatal ICU, he was cleared to go home.



Then his parents got the bill — for $550,124.https://t.co/aLUiMi7zSr