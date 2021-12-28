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無症狀確診隔離時間砍半！　美CDC提「5+5」最新防疫指引

▲▼ 美國,新冠疫情,篩檢。（圖／路透）

▲美國再度修改防疫指引。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國疾病預防控制中心（CDC）於27日更新建議，將無症狀COVID-19確診者原先10天隔離限制，下調至5天即可；此外，確診者在結束隔離後的5天內，外出或與人接觸時仍應戴口罩。

路透社報導，CDC上周指出最新確診者中感染Omicron變異株的人已占高達73％，成為新主流病毒。完全接種者中許多人發生突破性感染，不少已接種加強針者也染疫；然而好消息是Omicron在這些人身上引發的症狀通常較輕微，部分人甚至沒有出現症狀。

白宮防疫專家佛奇（Anthony Fauci）上周即表示，將CDC的10天隔離限制調降，可以幫助這些無症狀患者及早回到工作崗位，當然必要的預防措施仍不可少。CDC本周跟進佛奇說法調整防疫指引，建議無症狀確診者隔離限制應調整為5天，但結束隔離的5天內與人接觸時，必須嚴格遵守配戴口罩。

至於仍未接種任何COVID-19疫苗者、接種第二劑mRNA疫苗後超過6個月者，以及施打嬌生疫苗（Johnson & Johnson）後超過2個月仍未接種加強劑者，CDC建議隔離時間為5天，結束隔離的6天內必須嚴格遵守配戴口罩。

CDC另外表示，已接種加強劑者若與確診者接觸過「不需要隔離」，但必須嚴格遵守戴口罩10天。

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