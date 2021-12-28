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道瓊大漲逾351點！　標普飆65點連兩天創歷史新高

▲▼美股,紐約證交所,紐交所。（圖／達志影像／美聯社）

▲美股收高。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社紐約27日綜合外電報導

美股標準普爾指數今天一連第2天收在歷史高點，投資人料定，COVID－19疫情再次加劇只會對經濟造成有限衝擊。

標普指數上揚65.40點或1.38%，以4791.19點作收，再創歷史新高。

道瓊工業指數大漲351.82點或0.98%，收在36302.38點。

科技股那斯達克指數勁揚217.89點或1.39%，收15871.26點。

費城半導體指數漲107.12點或2.72%，收4039.51點。

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