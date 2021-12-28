道瓊大漲逾351點！　標普飆65點連兩天創歷史新高

▲美股收高。（圖／達志影像／美聯社）
文／中央社紐約27日綜合外電報導
美股標準普爾指數今天一連第2天收在歷史高點，投資人料定，COVID－19疫情再次加劇只會對經濟造成有限衝擊。
標普指數上揚65.40點或1.38%，以4791.19點作收，再創歷史新高。
道瓊工業指數大漲351.82點或0.98%，收在36302.38點。
科技股那斯達克指數勁揚217.89點或1.39%，收15871.26點。
費城半導體指數漲107.12點或2.72%，收4039.51點。
▲美股收高。（圖／達志影像／美聯社）
文／中央社紐約27日綜合外電報導
美股標準普爾指數今天一連第2天收在歷史高點，投資人料定，COVID－19疫情再次加劇只會對經濟造成有限衝擊。
標普指數上揚65.40點或1.38%，以4791.19點作收，再創歷史新高。
道瓊工業指數大漲351.82點或0.98%，收在36302.38點。
科技股那斯達克指數勁揚217.89點或1.39%，收15871.26點。
費城半導體指數漲107.12點或2.72%，收4039.51點。
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響