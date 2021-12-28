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台灣馳援口罩　AIT處長孫曉雅：美國有史以來最大量捐贈者

文／中央社記者游凱翔台北27日電

美國在台協會處長孫曉雅接受YouTuber阿滴專訪，回想疫情爆發時她人在美國，醫生、護士都須重複使用外科口罩，「當時情況真的非常糟」。台灣適時援贈個人防護裝備及醫療口罩，「是有史以來美國最大量的捐贈者」，因此對於之後能夠回贈台灣疫苗，感到很開心。

▲▼台灣馳援口罩，孫曉雅表示台灣是美國有史以來最大量捐贈者。（圖／翻攝YouTube阿滴英文）

▲孫曉雅回應網友問題。（圖／翻攝YouTube阿滴英文）

美國在台協會（AIT）晚間在官方臉書粉絲團貼文表示，孫曉雅首次接受YouTuber專訪，而孫曉雅上任以來珍惜每次與台灣朋友互動機會，很高興與網友分享首次與「阿滴英文」一對一專訪，盼透過網路拉近與台灣朋友距離。

節目一開始，阿滴特別自製牛肉麵與孫曉雅共進早餐。孫曉雅誇獎阿滴是「有天份的廚師」，並透露自己其實曾上過烹飪課，第一堂課就是教製作牛肉麵；她覺得燉牛肉、蔬菜處理很難，但兩者放在一起不難。

根據訪談內容，孫曉雅談及共機擾台、台灣防疫、半導體全球供應鏈與雙語教育等議題。

阿滴詢問，近期美國有一項新法令，若沒有完整接種疫苗就不能飛往美國，目前美國接受哪些廠牌的疫苗。

孫曉雅回應說，與其列出一張疫苗名單，美國採用更廣泛、更好理解的標準，就是「通過美國食品藥品監督管理局（FDA）認證」、「通過世界衛生組織（WHO）認證」。

阿滴追問，只要其中一項條件，還是兩者兼具。孫曉雅補充，只需要其中一項條件。

針對台灣防疫，孫曉雅表示，台灣真的很幸運，因為衛生主管機關在防疫上做得非常好，相較其他國家，台灣的生活都很正常；因為在美國生活幾乎停擺、許多人失去生命，因此大家都很希望能夠回到正常生活。

孫曉雅說，疫情爆發時她還在美國，當時美國的醫生、護士在醫院都必須重複使用外科口罩，而台灣援贈美國最需要的個人防護裝備及醫療口罩，且捐贈很大的數量，「是有史以來美國最大量的捐贈者」，因此很開心在之後能夠回贈台灣疫苗。

阿滴笑稱，「口罩換疫苗」這樁交易不錯。孫曉雅則認為，朋友就是要這樣互相幫助，因為夥伴就是會這麼做。

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