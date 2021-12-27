林智堅為促修法「棄選大新竹市長」　游淑慧：怎能作為交換條件？

記者黃巈禾／台北報導

新竹市長林智堅27日晚間宣布，為了促成朝野加速修法，決定放棄角逐「竹竹合併升格」後首任的「大新竹市長」，希望這樣的決定，能促使在野各政黨停止政治操作，讓大新竹升格有助於國家戰略產業發展、提升區域治理效率的討論，回歸正軌。對此，國民黨台北市議員游淑慧批，一個人的選不選，跟兩個縣市是否合併，怎麼能做為交換條件？

▲台北市議員游淑慧。（資料照／記者李毓康攝）



林智堅表示，擔憂城市發展的契機，因為他個人而斷送，所以為了大新竹鄉親的福祉，決定不參選2022大新竹市長，以成全大局，衷心希望國民黨等在野各黨派都能放下政黨利益，以國家戰略產業的發展、新竹縣市民眾的福祉為優先，正視國家與城市發展的需要，共同促成大新竹合併升格。

對此，游淑慧27日在臉書表示，林智堅是搞錯自己的重要性，還是搞錯國土規劃的重要性？即使林智堅在民意的反對和質疑下，做出這個選擇，相信民進黨未來也一定有其他位置的安排，而且兩任新竹市長，本來也已經任期滿，沒得選，這有點無本宣示，沒所謂犧牲小我。

游淑慧指出，地制畫分與升格不是因為誰要選或不選，而這樣兒戲， 要看台灣國土劃分的合理性，總統蔡英文與其突兀搞竹竹合併升格，不如召開「國土規劃與財政分配」的國是會議，邀請全國的縣市首長以及學者專家一起來討論和檢討，台灣最適當的地方規劃與財政分配。