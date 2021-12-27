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PCR太難受！大佳河濱公園篩檢站首日　檢疫者與醫護爆肢體衝突

▲▼無縣市最新消息。

▲大佳河濱公園篩檢站首日，檢疫者與醫護爆發肢體衝突。

記者袁茵／台北報導

春節篩檢「7+7」專案於12月14日上路，為方便民眾篩檢、舒緩醫院大量篩檢量能，因此北市府於12月27日至2022年2月28日在大佳河濱公園設「得來速」篩檢站；今為篩檢站啟動第一天，但卻爆出篩檢民眾與防疫人員出現肢體衝突一事。

由於春節檢疫專案「7+7」、「10+4」，民眾後7天或後4天得在家檢疫，因此台北市政府於12月27日至2022年2月28日，在大佳河濱公園設置「得來速」篩檢站，讓篩檢民眾搭乘防疫計程車到現場，無需下車即可完成採檢。

但就在台北市政府的大佳河濱公園篩檢站啟用首日，有民眾向《東森新媒體ETtoday》透露，有一名使用「7+7」專案的檢疫民眾於27日到篩檢站採檢時，因下意識閃躲鼻腔採檢，進而與坐在同一台防疫計程車的護理人員發生肢體衝突。

據了解，返台民眾如須篩檢，會由一名醫師在車外替民眾做鼻腔採檢，但因為鼻咽PCR採檢必須以長棉籤深入鼻子、使力擦拭後取得檢體，被採檢者會明顯感受到不舒服、下意識閃躲，所以車內還會再做一名穿著三級防護裝備的護理人員，幫忙扶著受檢民眾的頭部，以便採檢。

而該名受檢者因為被扶頭採檢時感到難受、手不斷揮舞，進而與車內的護理人員發生肢體衝突；現場人員在事發時已緊急通報警方，而雙方目前認為「只是誤會一場」，因此決定不提告。

針對大佳河濱公園篩檢站首日就發生肢體衝突，台北市副發言人魏佑任接受《東森新媒體ETtoday》訪問時回應，警察局同仁於第一時間即主動了解狀況，會依相關法令積極偵辦，案情正在釐清當中；後續為避免類似事件發生，採檢站會加裝監視器，以確保醫護人員和篩檢民眾的權益，也絕不容許有任何暴力行為發生。

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