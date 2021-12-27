封城再升級！西安實行「最嚴社會管控」　1300萬人足不出戶

▲西安26日全市大清消 。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸陝西省西安市此輪疫情累計635人確診，繼23日「封城」後，今（27）日宣佈實行「最嚴社會面管控」，要求非疫情防控及民生保障車輛不得上路，民眾足不出戶。

▲雪中排隊做核酸檢測的民眾。（圖／視覺中國）

西安市公安局今日發布通告，指據西安市疫情防控指揮部統一部署，12月27日零時起，全市進一步提升防控等級，實行最嚴格的社會面管控措施。

據通告內容顯示，西安全體市民除參加核酸採樣外，堅持不出戶、不聚集；要保持24小時通訊暢通，積極配合防疫、公安人員，落實入戶採樣、集中隔離、應急管控、現場管制等措施，如拒不配合，依照《中華人民共和國治安管理處罰法》，最高可處行政拘留十日並處五百元（人民幣，下同）罰款。

通報規定，西安全市黨政機關、企事業單位和市民要做到非疫情防控及民生保障車輛不上路；公安和疫情防控部門將對路面車輛和人員進行嚴格檢查，凡拒不執行通告要求，違規上路的，依照《中華人民共和國治安管理處罰法》，最高可處行政拘留十日並處五百元罰款。

▲西安市民收到小區發來的消息。（圖／翻攝自微博）

陸媒報導指出，西安市當地居民社區27日一早陸續收到通知，要求社區管控升級，取消原來「兩天一出」的物資採購政策，除必須上班且持工作證明人員外，所有人員一律不允許離開社區。

有網友下樓準備出門買菜，卻發現小區門口執勤保安要求足不出戶，直呼是「徹底不讓出門了」。還有人發文說，有的小區把電梯都停了。

不少市民對此表示不滿，在微博發文稱，「是讓人都在家餓死是這個意思嗎」、「疫情都2年了，不說能達到北京上海的標準，照抄武漢2年前的作業也行啊」、「對天消毒，純粹形式主義」。不過也有人表示認同防疫升級，「早該這樣強化管控了，今天才開始有什麼意義！」。

針對此次祭出的最嚴格管控，西安市疾病預防控制中心副主任陳志軍說明，要求居民足不出戶，是因為目前人群中還有不少無症狀感染者還沒有篩查出來，市民出去以後有可能會被感染；另外，由於此次病毒傳播力強，如果近距離、防護不到位很可能會被感染。

▼ 市民PO出收到的通知。（圖／翻攝自微博）