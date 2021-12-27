台北最High跨年　居隔、居檢、自主管理不能參加！最高罰30萬元

▲台北市跨年晚會將於12月31日登場，衛生局提醒，自主健康管理者不得參與。圖為2018台北市跨年晚會。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市2022跨年晚會將於12月31日登場，並在下午5時起開放民眾進場，執行進出口管制，須佩戴口罩、量體溫、完成實聯制等防疫作為才可進場。台北市衛生局27日表示，跨年當天將於市府1樓設置傷病患留觀區及7個醫護站，並提醒居家檢疫、居家隔離和自主健康管理者不得參加跨年活動，其中自主健康管理者若違規，最高罰30萬元。

台北市衛生局27日表示，鑑於往年民眾熱情參與台北最High新年城跨年晚會，人潮眾多，因此規劃於市府1樓東區大廳市民服務中心（1號醫護站）設置傷病患留觀區，並於活動場地周邊設立7站醫護站，，並針對參與活動的醫護人員、救護技術員、無線電人員以及衛生局工作人員，事先辦理勤前講習，以提供適切的優質醫療服務。

北市衛生局指出，此次跨年晚會活動自31日晚間6時開始，延續到2022年1月1日凌晨1時，因應疫情期間，考量跨年晚會活動人潮擁擠、長時間且近距離接觸不特定人士的特性，跨年晚會於31日下午5時起開放進場後，將執行進出口管制，民眾需消毒、戴口罩、量體溫及完成實聯制後，由工作人員蓋手章後才可進場。

衛生局提及，服務台、哺乳室備有酒精或消毒液，並配有額溫槍供民眾自主測量；所有流動廁所皆備有肥皂、洗手設備，並加強消毒頻率，廁所外部也增設供水站供民眾洗手。依研究顯示，國內演唱會現場病患以外傷最多，其次頭暈、頭痛，民眾在人潮擁擠要隨時留意身體變化，及保持平穩的情緒，如有不適可就近尋求醫護站協助。

另外，衛生局強調，如果為居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者，或有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀的民眾，包括表演者及活動工作人員，不得參加相關活動；若非為以上個案，但具有相關「旅遊史、職業別、接觸史、與確診者群聚紀錄」，建議仍避免參加跨年晚會。

針對自主健康管理者若參與跨年晚會，台北市衛生局回應，依據自主健康管理對象應遵守事項，包括禁止與他人從事近距離或群聚型之活動，例如聚餐、聚會、公眾集會或其他相類似的活動，若違反上述規定，居家「隔離」期滿的自主健康管理者可依《傳染病防治法》第48、67條，處罰鍰6萬至30萬元；居家「檢疫」期滿的自主健康管理者，可依《傳染病防治法》第58、69條，處罰鍰1萬至15萬元。