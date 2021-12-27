韓國瑜是暢銷作家？　黃捷：年輕人拿來當「聖誕交換壞禮物」

▲韓國瑜祝大家聖誕快樂。（圖／翻攝韓國瑜臉書）



記者黃巈禾／台北報導

前高雄市長韓國瑜近日推出新書「韓先生來敲門：凝聚微光照亮台灣」，一上市就連登好幾天暢銷排行榜冠軍，變身暢銷書作家。對此，高雄市議員黃捷今（27日）則指出韓國瑜新書另類用法，很多年輕人都拿來當聖誕交換禮物的「壞禮物」。

韓國瑜近來動作頻頻，一改被罷免後沉潛的形象，他除了出新書、上廣播節目、與中廣董事長趙少康會面，還參加新北市議會回娘家活動，罕見與國民黨主席朱立倫和新北市長侯友宜同框；此外，韓國瑜將於1月2日舉辦「善良微光見面會」，地點在台北市大安森林公園音樂舞台，韓國瑜未來動向備受關注。

對此，黃捷在政論節目《94要客訴》表示，韓國瑜是暢銷書作家沒錯，最近都蟬聯排行榜第一名，就連在臉書滑一滑都能看到，很多年輕人都買了韓國瑜的書，原來是拿來當聖誕節交換禮物中的壞禮物。

▲韓國瑜接受廣播訪問。（圖／翻攝千秋萬事YouTube）



黃捷指出，韓國瑜表面上說不居功、不會主動做什麼，「但被徵召我OK」，坐在那邊等被徵召，韓國瑜對2022、2024年肯定有目標和野心，現在蓄積能量、動作頻頻，12月上廣播、賣新書、參加公開行程，這些都是測水溫，看政治能量到哪裡。

黃捷提到，韓國瑜的支持者的確還在，現在還有沒有兩成，韓國瑜還在試，這兩成說多不多，說少不少，扮演關鍵角色，韓國瑜的動向必須持續關注，國民黨應該蠻害怕的，因為韓粉是一群會綁架人的粉絲，若沒來拉攏韓國瑜的話，韓粉是不會輕易支持的。

黃捷認為，威脅、情緒勒索的這種黨內的人已經很多了，韓粉不管是黨內黨外都會去出征，國民黨很擔心會得罪韓國瑜，韓國瑜的動作就是要讓支持者知道韓國瑜的勢力還在，也讓黨內的人知道不可以忘記韓國瑜。

▼趙少康與韓國瑜合影。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）



▼新北市議會舉辦就職暨歷屆議員聯誼活動，朱立倫、侯友宜以及韓國瑜同框。（圖／鍾小平提供）

