打造東區新門面　台南東區青年路停E8立體停車場動土　

▲台南市政府東區青年路停E8前瞻立體停車場，27日由市長黃偉哲主持動土典禮，將打造成為東區的新門面。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為改善東區後火車站、北門路商圈停車空間與整頓交通秩序問題，台南市政府爭取的青年路停E8前瞻立體停車場，27日由市長黃偉哲主持動土典禮，ｓ黃偉哲表示，為將土地效益利用極大化，停E8將包含里民活動中心的多目標立體停車場，並打造出友善、智慧的停車空間，成為東區的新門面。

市長黃偉哲表示，市府相當重視後火車站知事官邸、北門路商圈的停車需求，向中央爭取經費補助闢建立體停車場，總經費為2.19億元，中央補助經費為0.81億元，而在有限的停車場用地情況下，透過立體多目標開發，可以創造無限的效益，青年路停E8停車場除了提供停車需求外，亦規劃東門、圍下里聯合活動中心，為民眾增加嶄新的休憩、交誼空間，完工啟用後，將能紓解當地的停車需求，也能改善北門路段的交通秩序。

交通局局長王銘德指出，青年路停E8立體停車場位在中西區與東區連接的主要交通要衝，加上鄰近知事官邸、北門路商圈、神學院及新樓醫院，其停車需求不在話下，停車場興建完成後，停車位將從原有的80席提升至200席，並增設44席機車，為周邊停車空間注入一股新的生力軍。

另外，停車場的設計呼應了基地內的老榕樹意象與神學院景觀，透過葉片外牆的設計，使停車場看起來像是披了綠色榕葉的外皮，打破過去對於立體停車場冷冰冰的意象，相信可成為東區民眾的好厝邊。

交通局長王銘德表示，停車場完工啟用後，將導入智慧停車管理系統，期能有效減少民眾尋找停車位與車輛的時間，也能大幅提升停車場的使用效率。