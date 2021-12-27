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以人為本安全宜居　智慧交通永續優雅台南古都

▲台南市交通局以「以人為本安全宜居．智慧永續的優雅古都」為主題，呈現3年有成施政成果。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市交通局以「以人為本安全宜居．智慧永續的優雅古都」為主題，呈現3年有成施政成果。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市交通局27日以「以人為本安全宜居．智慧永續的優雅古都」為題，呈現3年有成施政成果，不論是區域交通路網、智慧運輸服務、共享公共運輸、友善交通環境等面向，皆有相當進展，未來市府將會更加傾聽在地聲音，蒐集民眾迫切需要改善的交通問題，用完善交通政策白皮書，做為未來台南市交通施政藍圖。

交通局長王銘德指出，台南市長黃偉哲為提供更便利更全面的共享公共運輸服務，指示交通局強化偏鄉交通，今年除了為小黃公車設計全國首創的小黃公車APP、預約站牌，亦規劃9條第三期小黃公車路線彌補淺山、沿海小村、深入最偏遠的地區，將在今年底及明年第一季陸續通車服務，3年來總共有20條小黃公車路線，讓偏鄉民眾進出城更方便。

台南市停車熱區受限於路幅不大、街廓緊鄰、古蹟眾多等因素，導致停車空間有限的困境，但台南市政府努力透過獎勵民間興建停車場、土地活化闢建停車場、爭取前瞻立體停車場等措施，增加路外停車格位，其中9座立體停車場將於2022年起陸續完工啟用，增加2630席汽車格、1359席機車格，再結合運用智慧科技的智慧路邊停車管理系統，從時間管理面向提高停車格位週轉率，有效紓解停車需求壓力。

3年來台南市政府積極布建公共運輸硬體建設，包括今年啟用的新營轉運站、和順轉運站動工、太陽能電子紙智慧站牌、智慧候車亭、智慧站牌等候車設施，均大幅提升民眾搭乘轉乘的便利性。明年也將推動台鐵柳營站、台南火車站前廣場改造、永安轉運站及平實轉運站等大型候車環境建設計畫，讓大台南公車從點、線、面全面提供更優質的公共運輸服務。

台南市今年運用智慧科技完成「緊急車輛優先通行、改善易壅塞的運輸交通路廊、智慧道路路側設備建置計畫、擴大智慧路邊停車管理系統」等，2022年將在現有基礎上，再結合無人機空拍技術，擴充AI智慧交控系統功能，達到更自動、更即時、更全面的改善交通壅塞問題的目的；同時，智慧路邊停車格位布建也將從70％提高到90％，而第二代的智慧停車柱也將給合綠能、環境監測概念，升級智慧共桿提供智慧城市加值服務。

黃偉哲市長一再強調交通施政及建設一定要廣納民眾的意見，才能符合民眾的交通需求，因此，交通局預定2022年制定交通政策白皮書，做為未來交通施政藍圖之前，在2021年特別辦理「市區公車路線規劃與設計、青年委員交通政策交流會、安平地區假日交通發展願景、預見交通共識營、台南火車站前改造」等10餘場的工作坊，邀請青年委員、各行各業的公民共同參與討論，及已進入可行性研究階段的捷運第一期藍線延伸線、紅線、綠線等亦將陸續辦理民眾說明會，廣泛的蒐集公民意見，期從有限的經費中，依序改善民眾迫切需求的交通問題。

交通局長王銘德說，捷運的優先路網中的藍線已在進行綜合規劃，期能在規劃中確認捷運系統型式需求規範式及工程標準，亦能完成第一期藍線延伸線、紅線、綠線的可行性研究，並爭取串聯市區、南科及沙崙2大科技園區的深綠線、黃線納入捷運優先路網架構，啟動可行性研究，讓台南的捷運規劃往前邁步。

為保障市民行的安全，交通局也致力打造友善交通環境，行人號誌燈輔助顯示屏及視障友善的智慧有聲號誌，均獲得民眾及視障團體的肯定，且進一步推廣到其他縣市，而明年將選擇10處以上的行人與車輛衝突大的路口，增設行人專用、早開或遲閉時相；配合工務局路平專案進行10處以上的路口庇護島、行穿線退縮的設計建置；改善學校周邊的交通安全設備需求，如標線型人行道、行人號誌、速限標誌等，打造以人為本的友善交通環境。

此外，為落實黃偉哲市長的施政理念「行的更好、過的過好」，2022年交通局著重在建構區域交通路網、提升智慧運輸服務、擴大共享公共運輸、打造友善交通環境等議題，讓台南的交通變的「好暢行、好出行、好運行、好環境」。

在市府團隊努力之下，台南市今年在永續、無礙、友善、綠能等方向持續優化交通環境獲得肯定，交通建設有4座國家卓越建設獎、小黃公車獲得3項2021年度台灣健康城市暨高齡友善城市獎、2項金案獎、2項2021健康城市聯盟國際大會（AFHC）青年研究員獎、視障友善號誌獲得經濟部2021年度新創產品及服務採購獎、及緊急車輛（救護車、公車）優先通行的智慧號誌系統獲得交通部智慧運輸發展建設計畫評鑑特優獎。未來交通局將在現有基礎上，繼續深化與創新，帶給市民朋友更優質的交通服務與體驗。

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