禁員工上班手機充電！　超摳門老闆嗆「偷電」：發現就扣薪

▲許多上班族會在辦公室替手機充電。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王佩翊／綜合報導

現代社會人手一台智慧型手機，許多上班族也習慣一到公司就將手機就插上主機充電，不過美國卻出現一名超摳門的老闆，不但禁止員工在公司內替包含手機在內的所有電器產品充電，甚至還發公告稱，這些行為都是「偷電」，揚言一旦被發現就要扣薪水，荒謬行徑遭到網友狠酸。

美國網友先前曾經在Reddit上貼出一張公司內部公告，只見照片中的公告寫著，「所有人都不准在公司替包含手機在內的所有電器充電。這是偷電的行為，一旦被發現，我將會從你的薪水中扣除相關費用。還有上班時間請關閉手機。」原po則是傻眼直言，「我們老闆又有一大堆不合理的要求了，真是沒完沒了。」

▲美國一名老闆禁止員工在辦公室內替手機充電。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

這份慣老闆的誇張公告隨即吸引眾網友熱議。有網友狠酸，「你老闆說不定覺得你在這裡工作應該要付錢給他」、「以後去上班連氧氣都要自備，因為不能偷吸公司的空氣」、「以後老闆打給你，就直接說手機沒電，然後秒掛斷」等。

另外也有網友特別指出「扣薪水」的部分表示，「這100%是違法的行為，除非他在僱傭合約有標明，不然他這份公告完全就成為一個鐵證，可以證明他違法」、「你應該立刻跟勞工局聯繫」等。但也有網友無奈回應，「告他也沒用，我以前的公司也是這樣，但我們告他之後，他不但解雇我們，還向我們未來老闆抹黑。」

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