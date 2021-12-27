「哥吉拉」大鬧商店、五角大廈證實UFO影片！CNN盤點今年8精彩時刻

▲CNN盤點年度8大精彩片段。（圖／翻攝YouTube帳號Jeremy Corbell、臉書Jejene Narumpa）

記者吳美依／綜合報導

2021年即將邁入尾聲，CNN盤點今年最精采的8部影片，其中一些驚奇畫面超乎常人所見所聞，包括五角大廈證實一段UFO影片的真實性，以及泰國一隻巨蜥大鬧便利商店；另一些展現出人性的單純與美好，例如一名加拿大女童面對困難時童言童語的可愛片段。

最萌視訊訪問

今年1月，Trivago執行長赫弗（Axel Hefer）正要接受CNN主播奎斯特（Richard Quest）連線採訪時，7歲兒子維克多（Victor）突然闖入鏡頭，只是想告訴爸爸，自己想上床睡覺了，頓時讓採訪氣氛活潑起來。

飼主「破冰」勇救落水愛犬

今年2月，美國田納西州2隻狗狗在自家泳池邊玩耍，名叫席德（Sid）的鬥牛犬卻不慎跌入冰冷水中。飼主潔妮（Jennie Tatum）發現後，毫不猶豫打破2英吋（約5公分）厚冰層，顧不得低溫跳下去尋狗，幸好最後及時救起毛孩，「這完全是腎上腺素，我根本沒有想到自己會冷。」

萌娃滑雪「奶音打氣」

今年3月，加拿大3歲女童阿迪亞（Adia Leidums）與爸媽前往戶外練習滑雪，她面臨更高難度的滑坡與地形，不斷對自己信心喊話，用奶音說著「繞過土堆」、「像鴨子一樣走路」，萌翻眾人。

泰國版「哥吉拉」大鬧便利商店

今年4月，泰國一隻澤巨蜥（Asian water monitor）大鬧便利商店，牠一開始在走廊上閒晃，還停留在冰箱前觀望，最後爬上足足有10層高的商品貨架，就像巨獸「哥吉拉」攀爬摩天大廈一樣，最後在警方及爬蟲類專家的護送之下離開。

五角大廈證實「UFO影片」

UFO愛好者科貝爾（Jeremy Corbell）在YouTube公布一段影片，據稱是一名海軍人員在2019年拍攝，只見一個金字塔狀的透明物體在水面上盤旋，之後消失無蹤。今年4月，美國五角大廈證實這段影片是真的，且確實由海軍人員拍攝，但沒有進一步澄清其他細節。

「8萬枚硬幣復仇」最佳反擊

今年6月，美國維吉尼亞州一名男子十分不滿支付贍養費，他支付最後一筆款項時，竟把8萬枚硬幣，全部倒在前妻與女兒家門口。但是，這對母女完全不受影響，反而直接把贍養費全數捐給受暴家庭庇護所。

民眾「怒砸車窗」救人命

今年7月，美國亞特蘭大一群民眾在州際公路停車，拿出鐵槌、兒童座椅等物品，激動狂砸一輛白色皮卡車的車窗，乍看以為是行車糾紛，原來是為了拯救行車到一半失去意識的駕駛。據悉，有人發現這輛車左右飄移後，驚覺駕駛已經昏死在座位上，怎麼叫也叫不醒，於是決定直接破窗，救回一條人命。

9歲女童「天籟歌聲」融化冰雪評審

今年7月，9歲小女孩布琳克（Victory Brinker）參加「美國達人秀」（America's Got Talent），美妙的聲樂演唱驚豔全場。以苛薄犀利風格聞名的主持人兼評審高維爾（Simon Cowell）卻說，無法讓女童過關，嚇壞全場觀眾；下一秒，他卻號召其他評審，所有人同時按下同一個黃金按鈕，以史無前例的方式讓女孩晉級。