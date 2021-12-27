不是疫情！　比爾蓋茲曝2022最擔心「這件事」：我也無解

▲ 比爾蓋茲擔憂，民眾對政府的不信任將成為危機。（圖／視覺中國CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

全球即將揮別新冠疫情籠罩的第二年，微軟公司（Microsoft）創辦人、慈善家比爾蓋茲（Bill Gates）對2022年大致上持樂觀態度，甚至看好疫情終結，但民眾對政府的不信任日漸加劇，成為他對新的一年最擔憂的問題，至今未能找到解決方法。

CNBC於25日報導，比爾蓋茲近日在部落格發表歲末文章《艱難的一年過後保持樂觀的理由》，提出多項積極預測，包括新冠疫情終結、元宇宙崛起，卻也點出一項可能減緩或破壞這些進展的重要問題，也就是民眾對政府的不信任，「進入2022之際，這是我最擔心的問題之一。」

他指出，公家機關在應對氣候變遷或預防下一波大流行的抗爭之中必須扮演重要角色，「如果你的人民不信任你，他們就不會支持重大的新舉措。當重大危機出現時，他們不太可能遵循度過難關所須的指導方針。」

民眾對政府的不信自疫情爆發以來更為明顯，疫情不實訊息在美國及全球各地蔓延，導致美國疫苗接種率停滯，也將使疫情終結更晚到來。

不過，美國智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）在疫情前的研究便顯示類似趨勢。2019一項針對美國成人的調查中，75%受訪者表示，身邊的人們對聯邦政府的信任正在下降。另有64%受訪者表示，美國人對彼此的信任也在減少。約40%受訪者認為，這種不信任使得醫療保健、移民及槍枝暴力等問題更難處理。

比爾蓋茲在文章中進一步表示，新聞24小時播送、政治化且刺激性的新聞標題和社交媒體都導致不信任加劇，認為政府可能需要監管網路平台，打擊錯誤訊息。若不迅速介入，美國人可能傾向將選票投給公開表態並鼓勵不信任政府的政治人物，引發滾雪球效應，可能導致民眾對政府更加失望。

這是個棘手的問題，就連比爾蓋茲都坦言，不確定該如何推動此事，「我通常會在這裡（部落格）提出解決問題的方法，但事實是我沒有答案。我打算繼續尋找及閱讀他人的想法，尤其是年輕人的。我希望網路世代中長大的人對於如何解決這個根深蒂固的網路問題會有新穎的想法。」

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