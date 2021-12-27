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4寶爸聖誕節Call In嗆拜登「5個字」　身分曝光下場慘

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登依循傳統，於24日出席北美航太防衛司令部（NORAD）耶誕老人追蹤活動時，在一通電話尾聲被一名小女孩疑為川粉的爸爸嗆聲「加油布蘭登」（Let's Go Brandon）。這句話引起風波，男子隨後將影片上傳YouTube並強調自己並非川粉，只是純粹用玩笑話表達對拜登施政的失望， 但他在影片中揭露身分卻也因此揭到威脅電話，任職的家族公司也被網友負評灌爆。

▲▼他聖誕節Call In嗆爆拜登 身份曝光後下場慘了。（圖／路透）

▲拜登和總統夫人吉兒於平安夜一起接聽電話。（圖／路透）

冷戰期間因美國一家百貨公司宣傳廣告誤植電話，導致北美航太防衛司令部在聖誕節前夕接到上萬通孩童打來的電話，童言童語詢問許多關於耶誕老人的事，結果意外成了該部的傳統，如今每年都還會公布耶誕老人的及時追蹤定位影像，而美國總統也會在平安夜出席接聽call in活動，今年卻出現一段有政治意味的小插曲。

《每日郵報》報導，拜登在當晚活動中接聽到一通來自俄勒岡州（Oregon）的電話，結束前孩童的父親突然撂下一句「加油布蘭登」，隨即掛斷電話。事實上「加油布蘭登」這句話，正式前總統川普在2020年競選連任期間，喊出貶低拜登的暱稱之一，而且帶有「X你的喬拜登」的意思，此外還有「瞌睡喬」（sleepy Joe）等。

男子的「耶誕突襲」在網上引起熱議，當晚他將影片放上YouTube並向觀眾揭露自己身分，名叫施美克（Jared Schmeck）的他35歲而且是4個孩子的爸，卸下警察職務後在家人開設的公司「Winema Electric」上班。

▲▼▲▼他聖誕節Call In嗆爆拜登 身份曝光後下場慘了。（圖／翻攝自YouTube）

▲施美克在通話尾聲嗆拜登。（圖／翻攝自YouTube）

施美克強調自己並非川粉，只是一個「自由的思想家和耶穌基督的追隨者」，並表示會說「加油布蘭登」只是在開玩笑，不是故意要讓拜登難看。之後接受媒體訪問時他則說每年都會和孩子一起call in，接通之後不知道是現場直播，才會隨口開開玩笑，但自己的確是想趁機傳達對拜登政策的失望。

「我並不反對拜登，但我的確是沮喪的，因為我認為他可以做得更好」，施美克表示自己只是透過開玩笑，來傳達上帝賦予的權利，也就是告訴拜登他認為總統可以再加油。

影片上傳後，點閱已經突破20萬人次，正反留言紛紛湧入，而他也接到多通威脅電話，甚至讓家族企業在評論網站Yelp上的評分被洗爆，迅速降至1.5顆星。「Winema Electric」的官方網站介紹顯示，該公司是以「基督精神」為根基。

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