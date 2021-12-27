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許家印：不允許任何人躺平　一定能還清債務

▲恆大集團創辦人許家印,恆大地產樓盤。（圖／CFP）

▲恆大集團創辦人許家印。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

恆大危機尚未解除，恆大創辦人許家印26日晚間表示，絕不允許恆大任何一個人躺平，集團各級領導一定要帶領全體員工，發揚永不放棄的精神，再接再厲、日夜奮戰，「只要我們不惜一切代價做好復工復產、抓好工程建設，就一定能將房屋交付給業主，就一定能恢復銷售、恢復經營、還清債務。」

許家印當晚出席了「復工復產保交樓周例會」，他指出，在各級政府的關心指導下，在上下游合作夥伴、金融機構和社會各界的大力支持下，恆大在極其困難的情況下，集團上下全體員工通過幾個月努力拚搏，復工復產保交樓工作初顯成效，但復工復產不是目的，保質保量向業主交樓才是最重要的。

▲恆大集團創辦人許家印,恆大地產樓盤。（圖／CFP）

許家印提到，下一階段，還要繼續千方百計增加復工人數，切實提高工效，以最大力度保證施工的進度和質量，「自公司陷入困境以來，我們在9、10、11月的交樓量都不足1萬套，但隨著復工復產的全面推進，12月份集團有115個項目計劃交付，這個月還剩最後5天，我們必須全力衝刺，確保完成本月交樓3.9萬套的目標。」

許家印在會上強調，絕不允許恆大任何一個人躺平，集團各級領導一定要帶領全體員工，發揚永不放棄的精神，再接再厲、日夜奮戰。許家印表示，「只要我們不惜一切代價做好復工復產、抓好工程建設，就一定能將房屋交付給業主，就一定能恢復銷售、恢復經營、還清債務。」

根據恆大集團統計，截至26日，恆大集團項目復工率為91.7%，較9月初「保交樓誓師大會」時提高40個百分點；復工人數8.9萬人，在北方多個省份進入冬歇期的情況下，仍較9月提高31%。同時，80%以上的主體、裝修單位恢復了與恆大合作，80%以上的長期合作材料供應商也恢復了供貨，簽訂了6869份材料供應合同。

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