廣東派工作組進駐恆大　業內人士：級別至少「中管控」起跳

▲恆大集團創辦人許家印。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

恆大集團債台高築，3日坦承有一筆債務無力償還，將尋求債務重組，廣東省政府火速也於3日晚間派出工作組進駐。一名參與過債務重組的業內人士透露，政府向債務危機派出工作組，共有3種不同的工作方式，恆大至少是「中管控」，因為恆大面臨這麼重的債務、這麼大的保交房任務，政府不可能讓管理層作壁上觀。

根據陸媒《財經》雜誌報導，曾參與過華夏幸福債務重組的業內人士透露，政府向債務危機企業派駐工作組，有三種不同的工作方式。

一是強管控，事關公司資產、化債的決策都由政府工作組全面接管，代表公司如海航；二是中管控，讓公司管理層正常發揮作用，工作組發揮協調和監督作用；三是弱管控，即政府只派少量人手牽頭，大部分工作由外部聘請的專業律師、會計人士完成。

該人士認為，此次恆大工作組執行的至少是「中管控」，因為恆大面臨這麼重的債務、這麼大的保交房任務，政府不可能讓他的管理層作壁上觀。此外，要保交樓，也需要恆大管理層的配合支持。

▼恆大集團創辦人許家印。（圖／CFP）



一位前恆大運營人士透露，有會計師事務所在今年下半年曾對恆大的資產負債情況進行過統計，結論是資產可以抵債。但廣東省政府對統計結果存疑，已經指派中金再次統計恆大的資產負債情況。

一位代理過多起地產行業類似業務的律師認為，政府工作組會出面組織境內投資機構溝通，盡量避免境內債權人集中主張債務提前到期。

報導提到，恆大雖然對外宣稱復工復產，但其在珠三角地區部分工地上，還是出現人手不足、工程進展緩慢的現象，另外也有業主對緩交樓的賠償，以及地方政府會公開恆大監管帳戶的進度表示不滿。

對於廣東省政府的行動，大陸央行表示，將配合廣東省政府、相關部門和地方政府，做好風險化解工作，維護房地產市場的平穩健康發展，維護住房消費者合法權益。