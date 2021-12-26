陸住建部長：高槓桿房地產開發經營模式不可持續

▲恆大危機是大陸房地產市場的大型未爆彈。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸住建部長王蒙徽近日接受大陸多家官媒採訪，他表示，過去形成的「高負債、高槓桿、高周轉」的房地產開發經營模式不可持續。同時，他也強調，必須堅決有力處置個別頭部房地產企業房地產項目逾期交付風險，以「保交樓、保民生、保穩定」為首要目標，確保社會穩定、國家和群眾利益不受損失。

王蒙徽指出，世紀疫情和百年變局交織，機遇和挑戰前所未有，既要正視困難，又要堅定信心，一方面，要客觀認識住房和城鄉建設事業高質量發展面臨的困難和風險挑戰，比如，過去形成的「高負債、高槓桿、高周轉」的房地產開發經營模式不可持續，「大量建設、大量消耗、大量排放」的城鄉建設方式不可持續，既不適應高質量發展的要求，也積累了不少風險隱患。

▼恆大集團創辦人許家印。（圖／CFP）



王蒙徽提到，下一步，將堅決落實中央經濟工作會議部署，牢牢堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，不將房地產作為短期刺激經濟的工具和手段，加強預期引導，因城施策促進房地產業良性循環和健康發展。

王蒙徽表示，一是保持調控政策連續性穩定性。繼續穩妥實施房地產長效機制，落實城市主體責任，強化省級政府監督指導責任，保障剛性住房需求，滿足合理的改善性住房需求，努力做到穩地價、穩房價、穩預期。

王蒙徽指出，二是增強調控政策協調性精準性。加強金融、土地、市場監管等調控政策的協同。加強部省市縣調控聯動，加強對城市調控工作“一對一”的指導監督。

王蒙徽提到，三是堅決有力處置個別頭部房地產企業房地產項目逾期交付風險。以「保交樓、保民生、保穩定」為首要目標，按照省市統籌的工作要求，以法治化市場化為原則，確保社會穩定、國家和群眾利益不受損失。

王蒙徽還說，四是持續整頓規範房地產市場秩序。完善市場監管機制，切實維護群眾合法權益。

最後，王蒙徽強調，要切實提高工作能力和水平，堅持尊重規律、尊重實際、尊重群眾，並加強調查研究，力戒形式主義、官僚主義，堅決防止簡單化、亂作為，堅決反對不擔當、不作為，也指導各地以負面典型案例為鑑，堅決杜絕「破壞性建設」行為。