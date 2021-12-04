恆大2.6億美元債務違約　廣東政府連夜約談「派出工作組」

▲恆大地產樓盤。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

恆大集團3日在香港聯交所發布公告，稱收到一筆2.6億美元的私募債償還通知，未能履行償還。廣東省政府立即約談恆大創辦人許家印，並同意派工作組進駐恆大，維護正常經營。

▲許家印被約談。（圖／CFP）

恆大3日晚在港交所公告稱，「鑒於目前的流動性情況，集團不確定是否擁有充足資金繼續履行財務責任」；集團會統籌考慮其整體財務狀況，尊重全體利益相關方，秉承公平性、法制化原則，將積極與境外債權人溝通，為所有利益相關方制定可行的「境外重組方案」。

公告指出，「公司收到要求履行一項金額為2.6億美元擔保義務的通知。在集團未能履行擔保或其他財務責任的情況下，可能導致債權人要求債務加速到期」。

▲廣東省政府公告。（圖／翻攝自廣東省政府官網）

廣東省政府3日晚間9時許，於官網發布公告稱，中國恒大集團在香港聯交所發布了無法履行擔保責任的公告，廣東省政府對此高度關注，當晚立即約談了中國恒大集團實控人許家印。

公告顯示，應恒大地產集團有限公司請求，為有效化解風險，保護各方利益，維護社會穩定，廣東省政府同意向恒大地產集團有限公司派出工作組，督促推進企業風險處置工作，督促切實加強內控管理，維護正常經營。

《第一財經》指出，這是恆大苦撐數月還債以來，出現第一筆海外債務違約，極有可能意味著該公司將停止兌付未來的利息及到期債務。