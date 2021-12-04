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恆大坦承無力還債　陸證監會：對資本市場的影響可控

▲恆大集團創辦人許家印,恆大地產樓盤。（圖／CFP）

▲恆大債台高築，面臨破產危機。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

恆大集團3日發出公告，坦承無法履行一筆金額2.6億美元的財務擔保責任，並尋求境外債務整體解決方案。對此，大陸證監會指出，大陸房地產行業總體保持健康發展，大多數房地產企業堅守主業、經營穩健，恆大集團風險事件對資本市場穩定運行的外溢影響可控。

證監會表示，恆大集團經營管理不善、盲目多元化擴張，最終導致風險暴發，屬於個案風險，「當前房地產行業總體保持健康發展，大多數房地產企業堅守主業、經營穩健。」

證監會提到，目前，A股市場運行總體平穩，韌性較強、活躍度較高，交易所債券市場違約率保持在1%左右的較低水平，涉房上市公司、債券發行人經營財務指標總體健康，「恆大集團風險事件對資本市場穩定運行的外溢影響可控。」

證監會強調，下一步，證監會將繼續保持市場融資功能的有效發揮，支持房地產企業合理正常融資，促進資本市場和房地產市場平穩健康發展。

此外，恆大的公告發出後，廣東省政府也約談了恆大創辦人許家印，並同意向恆大派出工作組，以化解風險、保護各方利益、維護社會穩定，督促推進企業風險處置工作，督促切實加強內控管理，維護正常經營。

▼恆大集團創辦人許家印。（圖／CFP）

▲恆大集團創辦人許家印,恆大地產樓盤。（圖／CFP）

同時，大陸央行也表示，恆大集團出現風險主要源於自身經營不善、盲目擴張，境外美元債市場是高度市場化的，投資人較為成熟、甄別能力較強，對於相關問題的處理也有清晰的法律規定和程序，「短期個別房企出現風險，不會影響中長期市場的正常融資功能。」

大陸央行還說，近期，境內房地產銷售、購地、融資等行為已逐步回歸常態，一些中資房企開始回購境外債券，部分投資人也開始買入中資房企美元債券。

大陸央行並強調，中國始終堅持營造公平的市場環境，穩妥有序推進中國金融市場的雙向開放，有關部門將繼續保持與境外市場相關監管部門的溝通，敦促境外發債企業及其股東，嚴格遵守市場紀律和規則，按照市場化、法治化原則，妥善處理好自身的債務問題，積極履行法定償債義務，「對於企業匯出資金償付及回購境外債券的，有關部門將在現行政策框架下提供支持和便利。」

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